18 мая на площади между ЦУМом и MARTом в первой половине дня только и разговоров было, что о вчерашнем посещении главы города. Владельцы разнообразных аттракционов, которых в этом месте немало, расспрашивали своих сотрудников, что тут было во вторник, что говорил градоначальник и чего ждать впредь, хотя, в принципе, информацию об этом аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ оперативно разместил в своем Instagram-аккаунте.

В Сити-центре сегодня работает множество аттракционов

Там написано, что он вместе с замами, руководителями городских служб проинспектировал эту территорию. И в ходе осмотра была выявлена «масса нарушений» правил благоустройства. В их числе хаотичное размещение на землях общего пользования торговых павильонов, аттракционов, незаконное пользование электроэнергией, самовольное размещение объектов бизнеса на землях общего пользования. Руководителям отделов ЖКХ, земельных отношений, архитектуры, предпринимательства аким поручил устранить выявленные нарушения до 1 июня.

Это был не первый звонок такого рода из акимата. На встрече 11 апреля, которая, кстати, называлась встречей с предпринимателями, новый глава местной исполнительной власти предупреждал, что в городе пройдет ревизия правомерности использования земельных участков.

- Общая площадь Костаная, согласно балансу, составляет 28 000 га, они распределены по 4 зонам, земли коммерческой зоны составляют 1 500 га. Одно из основных нарушений - использование земель собственником не по целевому назначению, - говорил Марат Жундубаев. - Многие предприниматели не осваивают свои земельные участки, оставляя полуразрушенные строения, не огораживая их. Некоторые, зная о введении моратория на проверки, самовольно занимают участки, находящиеся в собственности государства, путем размещения торговых павильонов, не имея правоустанавливающих документов.

26 апреля представители нескольких ГУ акимата уже проводили что-то вроде инспекции в центре города. Предприниматели звонили в «НГ», сообщали, что их просили показать разрешительные документы, обосновать то, что они ведут свой бизнес на землях общего пользования. Речь шла также о том, что 16-17 мая акимат инициирует встречу с бизнесом, чтобы обсудить ситуацию. Предприниматели ставили вопрос: на проверки мораторий продолжается, как тогда расценивать движения местной власти?

Буквально на днях мы пытались выяснить в акимате, как выполняется поручение акима. И добились только информации, что никакие проверки не идут, пока в пределах дозволенного по закону изучается ситуация.

Однако сейчас сами предприниматели так не считают.

Этот батут попытались демонтировать уже на следующий день после визита акима

- Мы владеем самым большим в Костанае батутом. Купили его в РФ во время пандемии, ввезли абсолютно легально, растаможили, имеем весь пакет документов, позволяющих предоставлять развлекательные услуги детям. Мы на рынке уже шесть лет. И считаем, что зарекомендовали себя законопослушными предпринимателями, - сказала корреспонденту «НГ» представитель развлекательного центра «ТутоКруто» Марина СМЕШКОВА, - наш батут располагается действительно на площади в Сити-центре, мы имели разрешение от предыдущего акима на это. Возможно, его надо пролонгировать или получить новое. Мы не против, мы готовы. Но мы были не готовы к тому, что буквально на следующий день после визита нового акима, то есть 18 мая, утром в 9.30, к нашему работнику на площади пришли люди, представившиеся сотрудниками акимата, и начали выдергивать крепления батута. У нас и видео есть этого момента. Вообще-то, это наше имущество, собственность компании. Этот батут стоит 15 млн тенге. Это наше рабочее оборудование, с помощью которого мы зарабатываем деньги, с которых честно платим налоги в городской бюджет. Зачем же с нами так бесцеремонно обращаться? Тем более, повторю, что мы готовы к диалогу, к обсуждению ситуации. Я, кстати, записывалась на прием к акиму Костаная сама на 17 мая, но он не состоялся. Теперь вроде будет встреча 27 мая. Будет ли? Честно, не хочется никакой конфронтации, хочется спокойного разбора ситуации и взаимоприемлемого решения проблем. Ведь развлекательный бизнес и так особенно пострадал за годы пандемии. Но, если не работаем мы, теряет и бюджет. Я редко обращаюсь к прессе, но сейчас такой случай, когда нам - бизнесу и местной власти - надо услышать друг друга, мне кажется.

В конце поста акима в Instagram говорится, что «в ближайшее время будет проведено специальное совещание о ходе проводимой работы по соблюдению правил благоустройства на территории города». Предприниматели надеются, что они будут приглашены на это мероприятие.

Фото Галины КАТКОВОЙ