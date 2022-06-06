Информация прозвучала сегодня, 6 июня, в региональной палате предпринимателей Костанайской области. РПП собрала представителей горакимата и владельцев торговых киосков, точек проката велосипедов, машинок. Обсуждали, как дальше по закону бизнес может работать на территории между ЦУМом, MARTом и облпрокуратурой.

Целью было, как заявил в начале встречи начальник отдела палаты предпринимателей Саят ЖУСИПБЕКОВ, «помочь сторонам найти разумный компромисс». Искать его появилась необходимость после того, как в мае акимат Костаная провел своеобразную ревизию оснований, на которых бизнес работает в Сити-центре, на землях общего пользования, и выявил множество нарушений Правил благоустройства. О чем, например, писал на своей странице в Instagram 31 мая аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. Он же дал поручения нескольким отделам акимата привести деятельность предпринимателей в соответствие с законом.

- У многих из вас нет правоустанавливающих документов и разрешений на размещение нестационарных торговых павильонов, имеет место несоблюдение архитектурных градостроительных регламентов, земельного законодательства, - сказала руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара КАСЫБАЕВА. - Чтобы разрешить этот момент, у нас предусмотрено проведение аукциона. В соответствии со ст. 48 Земельного кодекса. Торги в электронном формате.

Акимат уже выбрал для предоставления во временное землепользование 6 участков, они располагаются между фонтаном и кафе Eva Bakery. На них рекомендуют размещать торговые киоски в едином стиле.

Предприниматели, которых пришло на встречу больше десяти человек, таким решением недовольны. Они говорили, что в свое время согласовывали с акиматом размещение в сити-центре своих объектов. Некоторые стоят там уже 7-8 лет. В бизнес сделаны большие вложения.

- Мы в 2016-м году согласовали с тогдашним акимом города покупку очень дорогой франшизы, - сказала владелица торговой точки «Bay! Вафли», - да, у нас проблемы с документами, но мы закупились на большие деньги. Делали все с одобрения. Нам сказали, чтобы у павильона был красивый вид, ведь стоим в центре. Сделали, опять вложились. Как нам быть? Аукцион? Но мы предлагаем продукт сезонный — продаем же всего четыре месяца.

- Понимаем. Сейчас вопрос не стоит об изъятии или немедленном освобождении ваших торговых павильонов, - ответила Касыбаева.

- Как не стоит? - возразила предприниматель, - когда нам каждый день угрожают отключением света.

Это подтвердили и другие предприниматели — горэлектросеть требует до 20 июня предоставить документы, подтверждающие право аренды земельных участков и законность размещения на них запитанных от сети объектов.

Кроме того, предприниматели возмущены тем, что им придется участвовать в аукционе на общих основаниях.

- Дайте нам какое-то преимущество перед другими. Мы работали не год, не два и хотим на этом месте работать дальше, - сказал индивидуальный предприниматель Денис КОЛЧАНОВ.

Начальник отдела палаты призвал представителей акимата все-таки попытаться найти компромисс. Решили, что хозяева павильонов завтра могут прийти с первичными документами на размещение своих точек в отдел земельных отношений. Там обещали документы изучить, чтобы понять, есть ли основания для каких либо льгот при распределении прав аренды.

После этого договорились встретиться на той же площадке еще раз 13 июня.