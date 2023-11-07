На таких условиях теперь в акимате будут выдавать архитектурно-планировочные задания. Об этом на аппаратном совещании 6 ноября сообщил глава города Марат ЖУНДУБАЕВ. Там же презентовали видеоверсию того, как впредь должен выглядеть областной центр.

Фото Галины КАТКОВОЙ

Дизайн-код - документ, свод правил, согласно которым в городе все должно размещаться, оформляться. От зданий, входных групп бизнес-объектов до реклам, вывесок, подсветки. По сути это наглядная инструкция, как внедрять разные объекты в городскую среду, чтобы это было современно, комфортно, безопасно и в то же время чтобы сохранялась культурно-историческая идентичность Костаная. Теоретически такова задача кода.

Начать применять его руководство города решило с центра: улицы Байтурсынова и проспекта Аль-Фараби. Был заказан проект визуализации дизайн-кода.

- По итогам конкурса договор заключили с производственным кооперативом «Архитектурно-градостроительный центр г. Темиртау», - проинформировала руководитель отдела архитектуры и градостроительства Гулсара КУРМАНГАЛИЕВА.

Фото Галины КАТКОВОЙ

Подрядчик работу выполнил. Ремонт здания-башни, где находится Шахматный клуб, и прилегающих домов проводили уже с учетом новых рекомендаций по оформлению фасадов, цветовой гамме.

- Такое колористическое решение авторы проекта нашли после анализа существующей цветовой палитры города, - отметила Курмангалиева.

Фото из архива "НГ"

Особое внимание в концепции дизайн-кода уделено тому, чтобы убрать так называемый визуальный мусор. Сейчас фасады зданий нередко вдоль и поперек завешаны рекламами, вывесками, указателями. Пестроты добавляет множество разностильных входных групп бизнеса на первых этажах. К слову, по данным акимата, на двух указанных улицах сейчас 419 домов и почти 1500 действующих субъектов бизнеса. Всю эту разноцветную и разноформатную «радугу», как выразился аким, власти со временем рассчитывают гармонизировать, используя дизайн-код.

Как его намерены применять в ближайшее время?

- Выполненный проект для двух улиц стоил 18 млн тенге, - сказал Марат Жундубаев, - достаточно для примера. Начнем с центральных улиц приводить в порядок город. А потом будем дизайн-кода придерживаться, транслировать его на другие районы. При выдаче АПЗ отдел архитектуры должен давать рекомендации ориентироваться на него... На 16 домах в следующем году мы проектируем капитальные ремонты, 8 из них - на проспекте Аль-Фараби. Мы дадим подрядчикам эти фото, эскизы как ориентир. И попросим предпринимателей учесть и привести свои входные группы в унисон с дизайн-кодом. Я думаю, это в ходе ремонта несложно. И вывески, которые все на разных уровнях, разного цвета... - их надо размещать на одном уровне, упорядочить цветовую гамму, тогда будет порядок.

С основными позициями дизайн-кода предпринимателей планируют более детально ознакомить. В 20-х числах ноября отдел предпринимательства проведет для них день открытых дверей.

Аким города также отметил, что в концепцию дизайн-кода входят и рекомендации по благоустройству, озеленению.

- Дизайн-код - это целый «талмуд». И в нем есть эскизы для организации общественных пространств, мест отдыха, - сказал Жундубаев. - Будем в городе строить небольшие скверы. Где сносят дома, где есть зеленые зоны, будем облагораживать такие места, ставить скамейки, сажать деревья, цветы. В 2025 году, надеюсь, завершим благоустройство дворовых территорий. А в 2024 году можно начать пилотный проект по малым скверам.