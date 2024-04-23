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≡ "Если нужен будет, то построим другой" - Малый мост разберут после паводка в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49051
"Если нужен будет, то построим другой" - Малый мост разберут после паводка в Костанае
Отправлено: 23.04.24 - 13:06
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- Мост пешеходный восстанавливать не будем, я думаю, он там не нужен, - отметил на аппаратном совещании аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Дорожки, тротуары будем восстанавливать. Будем очищать русло реки
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.07.20
Сообщений:
162
Re: "Если нужен будет, то построим другой" - Малый...
Отправлено: 23.04.24 - 13:06
#1
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Не прав аким города Костаная.
Необходим мост на старом месте. Наблюдал: сколько гуляют людей на берегах Тобола. Даже из Затоболовки в Костанай и обратно. Нравилось летом находиться на этом мосту: классный вид, и др. Малый мост достопримечательность нашего города: выпускной вечер - встреча восхода и др.
Теперь единственная возможность в Затоболовку это идти через большой мост....
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
730
"Если нужен будет, то построим другой" - Малый мост разберут после паводка в Костанае
Отправлено: 23.04.24 - 15:02
#2
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Интересно, сбор подписей поможет?
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.04.19
Сообщений:
214
"Если нужен будет, то построим другой" - Малый мост разберут после паводка в Костанае
Отправлено: 23.04.24 - 19:59
#3
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Малый мост был лучшим сооружением для прогулок и рыбалки в этом месте. Еще с него можно было наблюдать уток, а у небольшого причала жила норка, которая не боялась людей. Бетонная набержная унылая, по ней гулять скучно. Основной мост высоко и там много машин - совершенно не располагает к отдыху, а в летнюю жару по нему ходить то еще удовольствие. Пешеходный мост был отличным местом у воды, где всегда свежо.

Тем кто видит город только из окна авто этого не понять.

[Исправлено: Muad Dib, 23.04.2024 - 21:00]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9822
"Если нужен будет, то построим другой" - Малый мост разберут после паводка в Костанае
Отправлено: 23.04.24 - 20:10
#4
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Цитата:
Muad Dib:
Малый мост был лучшим сооружением для прогулок

Цитата:
Партизан7:
Не прав аким города Костаная. Необходим мост на старом месте.

Ну допустим его приведут в прежнее состояние,а через год-два очередное наводнение и опять надо срезать ограждение и воосстанавливать его после потопа.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1823
Re: "Если нужен будет, то построим другой" - Малый...
Отправлено: 23.04.24 - 20:44
#5
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Цитата:
Партизан7:
Малый мост достопримечательность нашего города:

Для кого это? Полный бред!Времена меняются, приходят новые поколения, у которых все должно быть не так, как у прежних. "tempora mutantur, et nos mutamur in illis", что переводится как "времена меняются, и мы меняемся вместе с ними"!
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Д
§ Дед
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.05.22
Сообщений:
53
"Если нужен будет, то построим другой" - Малый мост разберут после паводка в Костанае
Отправлено: 23.04.24 - 20:47
#6
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В детстве ныряли с этого моста. Было страшно. Но после прыжка мощный выброс адреналина.
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.07.20
Сообщений:
162
Re: "Если нужен будет, то построим другой" - Малый...
Отправлено: 23.04.24 - 21:12
#7
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Добринцофф/Ну допустим его приведут в прежнее состояние,а через год-два очередное наводнение и опять надо срезать ограждение и воосстанавливать его после потопа.

Такие наводнения бывают не часто,в прошлый раз было в 1994 году.
Технологии не стоят на месте, придумают защиту.
В любом случае,думаем, что большинство жителям Костаная,Затоболовки и гостям областного центра было приятно совершать прогулки по малому мосту и любоваться природой.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
730
"Если нужен будет, то построим другой" - Малый мост разберут после паводка в Костанае
Отправлено: 23.04.24 - 21:41
#8
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Понаехавшим не понять прелестей оставшихся.
Где кинотеатр "Кустанай"? Где здоровенный фонтан с лебедями?троллейбусный парк?
Все проср@ли.
Малый мостик, мы будем скучать

А наехавшим - и MART с макдаком в радость. А какие сосны были роскошные на месте макдака...
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
730
"Если нужен будет, то построим другой" - Малый мост разберут после паводка в Костанае
Отправлено: 23.04.24 - 21:47
#9
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Цитата:
Добринцофф:
через год-два очередное наводнение

Нахрена у нас министерство по чрезвычайным ситуациям? Нахрена департаменты в каждой области? Вот кто должен суетиться в первую очередь. Где они были? Мост тут не при чем абсолютно. Надо меры своевременно принимать. От МЧС только один осязаемый результат работы- забитый бесполезными смс-ками телефон. Завтра туман, летом бывает жарко, зимой-холодно, после дождя- лужи...
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1285
"Если нужен будет, то построим другой" - Малый мост разберут после паводка в Костанае
Отправлено: 23.04.24 - 22:11
#10
Комментарий удален модератором.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
336
Re: "Если нужен будет, то построим другой" - Малый...
Отправлено: 23.04.24 - 22:23
#11
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Мост дорогое удовольствие. Особой необходимости в нём нет для Костаная. Поэтому он вряд ли будет восстановлен. Бюджет на него никто не даст. Если только спонсоры скинутся, или все горожане по 1000-2000 тенге...
Можно соорудить пешеходный балочный мост из металлоконструкций, самый дешевый. Опоры старые остались. На них воткнуть опоры и укрепить. А сверху приподнятый положить. Примерно как два рудненских колеса будет стоить... Могу ошибаться - я диванный эксперт - не специалист...
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
336
Re: "Если нужен будет, то построим другой" - Малый...
Отправлено: 23.04.24 - 22:26
#12
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Цитата:
vofkakst:
Где здоровенный фонтан с лебедями?


Вот лебедей жалко. Я так понял, они не пережили ремонта и малого размера...
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