Об этом 22 апреля на аппаратном совещании в акимате сообщил глава города Марат ЖУНДУБАЕВ.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



- Мост пешеходный восстанавливать не будем, я думаю, он там не нужен, - отметил он. - Если нужен будет, то построим другой мост, который не будет мешать течению воды.

И добавил, что Малый мост будут разбирать.

Фото из архива "НГ"

- Дорожки, тротуары будем восстанавливать (на набережной и в триатлон-парке - "НГ"). Будем очищать русло реки , - также отметил аким. - Понятно, что через лет 10 опять возможно подтопление, но мы не можем сидеть сложа руки, ничего не делать.

Ранее Марат Жундубаев сообщал о разработке ПДП в районе набережной и Колёсных рядов - акимат намерен выкупить там подтопленные аварийные дома и на их месте будет парковая зона.