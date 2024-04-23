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"Если нужен будет, то построим другой" - Малый мост разберут после паводка в Костанае
"Если нужен будет, то построим другой" - Малый мост разберут после паводка в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49051
"Если нужен будет, то построим другой" - Малый мост разберут после паводка в Костанае
Отправлено: 23.04.24 - 13:06
- Мост пешеходный восстанавливать не будем, я думаю, он там не нужен, - отметил на аппаратном совещании аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Дорожки, тротуары будем восстанавливать. Будем очищать русло реки
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Re: "Если нужен будет, то построим другой" - Малый...
Отправлено: 23.04.24 - 13:06
Не прав аким города Костаная.
Необходим мост на старом месте. Наблюдал: сколько гуляют людей на берегах Тобола. Даже из Затоболовки в Костанай и обратно. Нравилось летом находиться на этом мосту: классный вид, и др. Малый мост достопримечательность нашего города: выпускной вечер - встреча восхода и др.
Теперь единственная возможность в Затоболовку это идти через большой мост....
Необходим мост на старом месте. Наблюдал: сколько гуляют людей на берегах Тобола. Даже из Затоболовки в Костанай и обратно. Нравилось летом находиться на этом мосту: классный вид, и др. Малый мост достопримечательность нашего города: выпускной вечер - встреча восхода и др.
Теперь единственная возможность в Затоболовку это идти через большой мост....
"Если нужен будет, то построим другой" - Малый мост разберут после паводка в Костанае
Отправлено: 23.04.24 - 15:02
Интересно, сбор подписей поможет?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 23.04.19
- Сообщений:
- 214
"Если нужен будет, то построим другой" - Малый мост разберут после паводка в Костанае
Отправлено: 23.04.24 - 19:59
Малый мост был лучшим сооружением для прогулок и рыбалки в этом месте. Еще с него можно было наблюдать уток, а у небольшого причала жила норка, которая не боялась людей. Бетонная набержная унылая, по ней гулять скучно. Основной мост высоко и там много машин - совершенно не располагает к отдыху, а в летнюю жару по нему ходить то еще удовольствие. Пешеходный мост был отличным местом у воды, где всегда свежо.
Тем кто видит город только из окна авто этого не понять.
[Исправлено: Muad Dib, 23.04.2024 - 21:00]
Тем кто видит город только из окна авто этого не понять.
[Исправлено: Muad Dib, 23.04.2024 - 21:00]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 9822
"Если нужен будет, то построим другой" - Малый мост разберут после паводка в Костанае
Отправлено: 23.04.24 - 20:10
Цитата:
Цитата:
Ну допустим его приведут в прежнее состояние,а через год-два очередное наводнение и опять надо срезать ограждение и воосстанавливать его после потопа.
Muad Dib:
Малый мост был лучшим сооружением для прогулок
Малый мост был лучшим сооружением для прогулок
Цитата:
Партизан7:
Не прав аким города Костаная. Необходим мост на старом месте.
Не прав аким города Костаная. Необходим мост на старом месте.
Ну допустим его приведут в прежнее состояние,а через год-два очередное наводнение и опять надо срезать ограждение и воосстанавливать его после потопа.
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1823
Re: "Если нужен будет, то построим другой" - Малый...
Отправлено: 23.04.24 - 20:44
Цитата:
Для кого это? Полный бред!Времена меняются, приходят новые поколения, у которых все должно быть не так, как у прежних. "tempora mutantur, et nos mutamur in illis", что переводится как "времена меняются, и мы меняемся вместе с ними"!
Партизан7:
Малый мост достопримечательность нашего города:
Малый мост достопримечательность нашего города:
Для кого это? Полный бред!Времена меняются, приходят новые поколения, у которых все должно быть не так, как у прежних. "tempora mutantur, et nos mutamur in illis", что переводится как "времена меняются, и мы меняемся вместе с ними"!
Д
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.05.22
- Сообщений:
- 53
"Если нужен будет, то построим другой" - Малый мост разберут после паводка в Костанае
Отправлено: 23.04.24 - 20:47
В детстве ныряли с этого моста. Было страшно. Но после прыжка мощный выброс адреналина.
Re: "Если нужен будет, то построим другой" - Малый...
Отправлено: 23.04.24 - 21:12
Добринцофф/Ну допустим его приведут в прежнее состояние,а через год-два очередное наводнение и опять надо срезать ограждение и воосстанавливать его после потопа.
Такие наводнения бывают не часто,в прошлый раз было в 1994 году.
Технологии не стоят на месте, придумают защиту.
В любом случае,думаем, что большинство жителям Костаная,Затоболовки и гостям областного центра было приятно совершать прогулки по малому мосту и любоваться природой.
Такие наводнения бывают не часто,в прошлый раз было в 1994 году.
Технологии не стоят на месте, придумают защиту.
В любом случае,думаем, что большинство жителям Костаная,Затоболовки и гостям областного центра было приятно совершать прогулки по малому мосту и любоваться природой.
"Если нужен будет, то построим другой" - Малый мост разберут после паводка в Костанае
Отправлено: 23.04.24 - 21:41
Понаехавшим не понять прелестей оставшихся.
Где кинотеатр "Кустанай"? Где здоровенный фонтан с лебедями?троллейбусный парк?
Все проср@ли.
Малый мостик, мы будем скучать
А наехавшим - и MART с макдаком в радость. А какие сосны были роскошные на месте макдака...
Где кинотеатр "Кустанай"? Где здоровенный фонтан с лебедями?троллейбусный парк?
Все проср@ли.
Малый мостик, мы будем скучать
А наехавшим - и MART с макдаком в радость. А какие сосны были роскошные на месте макдака...
"Если нужен будет, то построим другой" - Малый мост разберут после паводка в Костанае
Отправлено: 23.04.24 - 21:47
Цитата:
Нахрена у нас министерство по чрезвычайным ситуациям? Нахрена департаменты в каждой области? Вот кто должен суетиться в первую очередь. Где они были? Мост тут не при чем абсолютно. Надо меры своевременно принимать. От МЧС только один осязаемый результат работы- забитый бесполезными смс-ками телефон. Завтра туман, летом бывает жарко, зимой-холодно, после дождя- лужи...
Добринцофф:
через год-два очередное наводнение
через год-два очередное наводнение
Нахрена у нас министерство по чрезвычайным ситуациям? Нахрена департаменты в каждой области? Вот кто должен суетиться в первую очередь. Где они были? Мост тут не при чем абсолютно. Надо меры своевременно принимать. От МЧС только один осязаемый результат работы- забитый бесполезными смс-ками телефон. Завтра туман, летом бывает жарко, зимой-холодно, после дождя- лужи...
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1285
"Если нужен будет, то построим другой" - Малый мост разберут после паводка в Костанае
Отправлено: 23.04.24 - 22:11
Комментарий удален модератором.
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 336
Re: "Если нужен будет, то построим другой" - Малый...
Отправлено: 23.04.24 - 22:23
Мост дорогое удовольствие. Особой необходимости в нём нет для Костаная. Поэтому он вряд ли будет восстановлен. Бюджет на него никто не даст. Если только спонсоры скинутся, или все горожане по 1000-2000 тенге...
Можно соорудить пешеходный балочный мост из металлоконструкций, самый дешевый. Опоры старые остались. На них воткнуть опоры и укрепить. А сверху приподнятый положить. Примерно как два рудненских колеса будет стоить... Могу ошибаться - я диванный эксперт - не специалист...
Можно соорудить пешеходный балочный мост из металлоконструкций, самый дешевый. Опоры старые остались. На них воткнуть опоры и укрепить. А сверху приподнятый положить. Примерно как два рудненских колеса будет стоить... Могу ошибаться - я диванный эксперт - не специалист...
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 336
Re: "Если нужен будет, то построим другой" - Малый...
Отправлено: 23.04.24 - 22:26
Цитата:
Вот лебедей жалко. Я так понял, они не пережили ремонта и малого размера...
vofkakst:
Где здоровенный фонтан с лебедями?
Где здоровенный фонтан с лебедями?
Вот лебедей жалко. Я так понял, они не пережили ремонта и малого размера...
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