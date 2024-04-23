НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Леха, поздравляю!» - Зал аплодировал приговору по второму делу о криптовалюте в суде Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49051
«Леха, поздравляю!» - Зал аплодировал приговору по второму делу о криптовалюте в суде Костаная
Отправлено: 23.04.24 - 12:50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После разъяснения приговора в зале раздались громкие аплодисменты. Родственники и друзья кинулись обнимать Алексея Елисеева и благодарили судью Ольгу Кузнецову, хотя по сути подсудимого признали виновным.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6851
Re: «Леха, поздравляю!» - Зал аплодировал приговору по второму...
Отправлено: 23.04.24 - 12:50
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно,почему разные решения суда,по одинаковому делу,и почему сами госорганы не изъяли и не конфисковали этот слосчастный миллиард, если конечно они где-то есть ???
Профайл Посетить вебсайт
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
336
Re: «Леха, поздравляю!» - Зал аплодировал приговору по второму...
Отправлено: 23.04.24 - 17:01
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Действительно,почему разные решения суда


Двое разных судей - два разных подхода...

пс: без комментариев
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6211
Re: «Леха, поздравляю!» - Зал аплодировал приговору по второму...
Отправлено: 23.04.24 - 19:49
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПЯТЬ миллиардов и ОДИН миллиард - какие деньги крутятся и это только ТЕ которые они легализовали.
Надо очевидно БРОСАТЬ занятие с землёй и СРОЧНО переучиваться на криптовалютчика.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1823
Re: «Леха, поздравляю!» - Зал аплодировал приговору по второму...
Отправлено: 23.04.24 - 20:48
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Надо очевидно БРОСАТЬ занятие с землёй

Родился агрономом, значить и дальше будешь агрономом!
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1278
Re: «Леха, поздравляю!» - Зал аплодировал приговору по второму...
Отправлено: 23.04.24 - 22:23
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Действительно,почему разные решения суда

Потому что у нас помимо закона судья руководствуется СОБСТВЕННЫМИ УБЕЖДЕНИЯМИ при принятии решения.
А у разных судей убеждения могут быть разные.
Всё просто.
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
336
Re: «Леха, поздравляю!» - Зал аплодировал приговору по второму...
Отправлено: 23.04.24 - 22:31
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Надо очевидно БРОСАТЬ занятие с землёй и СРОЧНО переучиваться на криптовалютчика.


Не советовал бы. На своем поле вы сажаете, на этом могут посадить ... ...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 77, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 77
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS