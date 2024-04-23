Алексей ЕЛИСЕЕВ обвинялся в создании сайта в создании веб-сайта для необеспеченных цифровых активов. Приговор огласили в суде № 2 Костаная 22 апреля.

- Признать Елисеева виновным и назначить ему 2 года ограничения свободы, - сообщила судья Ольга КУЗНЕЦОВА. - Признать незаконным оборот в размере 357 953 001,97 тенге. Конфисковать у подсудимого ноутбук. Сохранить арест на дом. Лишить права заниматься деятельностью, связанной с цифровыми активами и цифровым майнингом.

Елисееву назначили пробационный контроль и отменили подписку о невыезде.

Судья пояснила, почему незаконно нажитыми у Елисеева признаны только 357,9 млн тенге:

- Это доход, полученный от оборота биткоина - единственного незаконного цифрового актива. Остальные активы - вебмани, никсмани, адвакеш - являются разрешенными, поэтому обвинение прокуратуры в незаконном обороте на сумму свыше 5 млрд тенге суд посчитал необоснованным.

Судья также отменила конфискацию имущества, отметив, что оборот Елисеева по другим цифровым активам значительно превышал оборот по биткоину. В связи с чем и было принято решение, что имущество не нажито преступным путем.

Ольга Кузнецова сообщила, что прокуратура вправе подать гражданский иск к Елисееву и самостоятельно определить сумму ущерба.

- Доводы стороны обвинения о том, что деятельность веб-сайта по купле-продаже цифровых активов, организованная Елисеевым, явилась средой, способствующей совершению мошеннических действий и бесконтрольному выводу денежных средств, полученных преступных путем, за границу, не нашли подтверждения в суде, - разъяснила приговор судья. - И то, что создание веб-сайта представляло общественную опасность, в том числе экономическую, стороной обвинения тоже не было доказано. Все это является предположением стороны обвинения и не может быть положено в основу приговора.

Кузнецова отметила, что судом были допрошены все свидетели, заявленные государственным обвинителем. И ни один из них не сказал и не подтвердил этих обстоятельств.

- Суд исходит из того, что появление такого рода обменных пунктов является, в принципе, закономерным развитием технической и экономической ситуации в обществе, - резюмировала судья. - В период с 2020-го по май 2022 года на территории Казахстана не действовали криптобиржи. Требование времени по обмену цифровых активов в обменных пунктах должно было как-то реализовываться. Появление обменных пунктов является закономерным. И в данном случае суд не считает, что они работают вопреки интересам государства. Эти обстоятельства, озвученные и департаментом экономических расследований, и государственным обвинением, подтверждения в суде не нашли. В связи с этим наказание было избрано Елисееву, не связанное с лишением свободы.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

После разъяснения приговора в зале раздались громкие аплодисменты. Родственники и друзья кинулись обнимать Елисеева и благодарили судью Ольгу Кузнецову, хотя по сути подсудимого признали виновным.

Неделю назад приговор по аналогичному делу вынесли Денису Галкину, другу Елисеева. Галкину назначили 2 года лишения свободы в колонии-поселении, конфисковали ноутбук и машину и обязали вернуть государству более 1 млрд тенге.

- Совсем все по-другому! Как будто два разных дела и приговора! Вот такой должен быть приговор, а не как Галкину! - комментировали родственники и друзья Елисеева.

ФОто Ольги ЛИХОГРАЙ