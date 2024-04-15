Подсудимый Денис Галкин обвинялся в создании сайта kzobmen.com по продаже криптовалюты. Сайт работал без лицензии и без регистрации в МФЦА (Международный финансовый центр «Астана»). Приговор по его делу вынесли в суде № 2 Костаная сегодня, 15 апреля.

- Признать Галкина виновным и назначить ему 2 года лишения свободы в колонии минимальной безопасности (колонии-поселения), - огласил судья Сатыбалды ОРАЗБАЙ. - В качестве дополнительной меры наказания конфисковать автомобиль "Тойота", ноутбук и цифровые активы. Арест на второй автомобиль и дом не снимать до выплаты незаконного дохода государству в размере 1 млрд 269 млн 141 тысячи тенге.

Судья пояснил, что незаконными цифровыми активами по делу Галкина признаны всего два: биткоин и лайткоин.

- 7 июня 2020 года издан закон о запрете этих цифровых активов, - отметил Оразбай. - За 2 года вашей деятельности доход от оборота и обмена этих двух активов составил 1 млрд 269 млн 141 тысячи тенге. Согласно закону, вне зависимости от расходов все незаконно нажитые от оборота криптовалюты средства возвращаются в доход государства.

Судья также пояснил: помимо всего прочего, деятельность Дениса Галкина создавала угрозу финансовой безопасности страны.

- Она была связана с тем, что Галкин не выяснял происхождение денег, которые к нему поступали от клиентов для обмена на криптовалюту, - пояснил Оразбай. - Поступающие к нему деньги могли быть нажиты преступным путем, но он этого не выяснял.

Судья также объяснил, что конфисковали "Тойоту", потому что она была приобретена в период незаконной деятельности, ноутбук - предмет для производства незаконной деятельности, и сами цифровые активы, которые были незаконными. Плюс незаконный доход в сумме более 1 млрд тенге, который Галкин извлёк из своей деятельности.

Кроме того, осужденного на 7 лет лишили права заниматься деятельность в финансовой сфере.

Дениса Галкина арестовали в зале суда. До этого у него была подписка о невыезде.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней. Адвокат подсудимого Татьяна Антонова сообщила, что будет его обжаловать.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ