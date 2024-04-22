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Драмой закончился матч "Астана" - "Тобол" в КПЛ
Драмой закончился матч "Астана" - "Тобол" в КПЛ
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49043
Драмой закончился матч "Астана" - "Тобол" в КПЛ
Отправлено: 22.04.24 - 02:12
Футболисты "Астаны" сыграли вничью с "Тоболом" в драматичном матче пятого тура чемпионата Казахстана, передают Vesti.kz. Встреча, прошедшая в Алматы на стадионе "Хан-Тенгри", завершилась со счетом 2:2.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 28.04.14
- Сообщений:
- 93
Re: Драмой закончился матч "Астана" -...
Отправлено: 22.04.24 - 02:12
"Болельщики очень довольны" -походу это ключевые слова. ПРОВАЛ, и на месте спонсоров - при таком подборе игроков, грош цена такому деятелю.
Вот не хотелось как бы ,но ВЫНУЖЕННО:
Я конечно старый аналитик этого сайта и многим может не нравится моё мнение..да собственно никто я думаю в команде его не читает ..так ,мысли вслух! Жумашева на первых минутах сбили в штрафной, что интересно- НИКТО даже не поинтересовался VAR ..и к чему это купленная система , которая играет в одну сторону? Результатом естественно не удовлетворён и главным виновником считаю "Чурчич мырза" (так его в трансляции называли), вряд ли он возьмёт на себя ответственность ,начнёт рассказывать об игре с лидером КПЛ (?), хотя можно было дожимать Астану. Собственно ничья -это не результат его работы, а индивидуальные качества игроков, которые вытянули игру. Это как оркестр, но дирижёр был хреновый.. С прошлого года его проблема - не может вовремя перестроится и усилить атаку, это касается замен. Какого надо было выпускать Купера (держать в запасе единственного чистого напа(! )на 92 минуте?) когда Иванович вообще не тянул? Иванович нормально играет , но сегодня не его день. Далее- замена Тапалова затянута с заменой и он вместо того , что бы разгонять атаку по правому флангу, ставится в центр, Валиулинн (который забил сб. Украине с ЛЕВОГО фланга )ставится на ПРАВЫЙ.. Парадокс или хочется мырзе Чурчичу " универсальных солдат"? Эти все эксперименты можно было провести в игре с Женисом через неделю , а не в принципиальном матче! Да , и спасибо за поддержку Тобола , чувствовалось!
Вот не хотелось как бы ,но ВЫНУЖЕННО:
Я конечно старый аналитик этого сайта и многим может не нравится моё мнение..да собственно никто я думаю в команде его не читает ..так ,мысли вслух! Жумашева на первых минутах сбили в штрафной, что интересно- НИКТО даже не поинтересовался VAR ..и к чему это купленная система , которая играет в одну сторону? Результатом естественно не удовлетворён и главным виновником считаю "Чурчич мырза" (так его в трансляции называли), вряд ли он возьмёт на себя ответственность ,начнёт рассказывать об игре с лидером КПЛ (?), хотя можно было дожимать Астану. Собственно ничья -это не результат его работы, а индивидуальные качества игроков, которые вытянули игру. Это как оркестр, но дирижёр был хреновый.. С прошлого года его проблема - не может вовремя перестроится и усилить атаку, это касается замен. Какого надо было выпускать Купера (держать в запасе единственного чистого напа(! )на 92 минуте?) когда Иванович вообще не тянул? Иванович нормально играет , но сегодня не его день. Далее- замена Тапалова затянута с заменой и он вместо того , что бы разгонять атаку по правому флангу, ставится в центр, Валиулинн (который забил сб. Украине с ЛЕВОГО фланга )ставится на ПРАВЫЙ.. Парадокс или хочется мырзе Чурчичу " универсальных солдат"? Эти все эксперименты можно было провести в игре с Женисом через неделю , а не в принципиальном матче! Да , и спасибо за поддержку Тобола , чувствовалось!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 10145
Re: Драмой закончился матч "Астана" -...
Отправлено: 22.04.24 - 02:18
===Драма то в чём???
Re: Драмой закончился матч "Астана" -...
Отправлено: 22.04.24 - 08:22
Цитата:
Драма в том, что на обе эти команды вбухиваются миллиарды бюджетных денег, а по итогу имеем разгром от греков 5:0. А результат игр этих двух команд, по сути дворовых команд, никому не интересен.
Гога:
Драма то в чём
Драма то в чём
Драма в том, что на обе эти команды вбухиваются миллиарды бюджетных денег, а по итогу имеем разгром от греков 5:0. А результат игр этих двух команд, по сути дворовых команд, никому не интересен.
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1820
Re: Драмой закончился матч "Астана" -...
Отправлено: 22.04.24 - 10:04
Цитата:
А давайте недовольные игрой команд ,соберётесь и сыграете с этими дворовыми командами а мы посмотрим..А вы будете вратарём?
юля елиссева:
Драма в том, что на обе эти команды вбухиваются миллиарды бюджетных денег, а по итогу имеем разгром от греков 5:0. А результат игр этих двух команд, по сути дворовых команд, никому не интересен.
Драма в том, что на обе эти команды вбухиваются миллиарды бюджетных денег, а по итогу имеем разгром от греков 5:0. А результат игр этих двух команд, по сути дворовых команд, никому не интересен.
А давайте недовольные игрой команд ,соберётесь и сыграете с этими дворовыми командами а мы посмотрим..А вы будете вратарём?
Драмой закончился матч "Астана" - "Тобол" в КПЛ
Отправлено: 22.04.24 - 12:20
Цитата:
Мне фиолетово, как они иргают, недовольна я тем, что на бесполезный в нашей стране футбол, выделяют каждый год миллиарды бюджетных денег.
Цитата:
Греки уже все показали и доказали.
Цитата:
Я уже не раз предлегала поле Центрального стадиона засадить картошкой! Я могу выделить семенной материал для этого. Пусть наши ногомячеры лучше картошку выращивают.
ПолиграфЪ Боярышников:
давайте недовольные игрой команд
давайте недовольные игрой команд
Мне фиолетово, как они иргают, недовольна я тем, что на бесполезный в нашей стране футбол, выделяют каждый год миллиарды бюджетных денег.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
оберётесь и сыграете с этими дворовыми командами а мы посмотрим
оберётесь и сыграете с этими дворовыми командами а мы посмотрим
Греки уже все показали и доказали.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А вы будете вратарём?
А вы будете вратарём?
Я уже не раз предлегала поле Центрального стадиона засадить картошкой! Я могу выделить семенной материал для этого. Пусть наши ногомячеры лучше картошку выращивают.
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