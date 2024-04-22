Re: Драмой закончился матч "Астана" -...

Отправлено: - 02:12

"Болельщики очень довольны" -походу это ключевые слова. ПРОВАЛ, и на месте спонсоров - при таком подборе игроков, грош цена такому деятелю.

Вот не хотелось как бы ,но ВЫНУЖЕННО:

Я конечно старый аналитик этого сайта и многим может не нравится моё мнение..да собственно никто я думаю в команде его не читает ..так ,мысли вслух! Жумашева на первых минутах сбили в штрафной, что интересно- НИКТО даже не поинтересовался VAR ..и к чему это купленная система , которая играет в одну сторону? Результатом естественно не удовлетворён и главным виновником считаю "Чурчич мырза" (так его в трансляции называли), вряд ли он возьмёт на себя ответственность ,начнёт рассказывать об игре с лидером КПЛ (?), хотя можно было дожимать Астану. Собственно ничья -это не результат его работы, а индивидуальные качества игроков, которые вытянули игру. Это как оркестр, но дирижёр был хреновый.. С прошлого года его проблема - не может вовремя перестроится и усилить атаку, это касается замен. Какого надо было выпускать Купера (держать в запасе единственного чистого напа(! )на 92 минуте?) когда Иванович вообще не тянул? Иванович нормально играет , но сегодня не его день. Далее- замена Тапалова затянута с заменой и он вместо того , что бы разгонять атаку по правому флангу, ставится в центр, Валиулинн (который забил сб. Украине с ЛЕВОГО фланга )ставится на ПРАВЫЙ.. Парадокс или хочется мырзе Чурчичу " универсальных солдат"? Эти все эксперименты можно было провести в игре с Женисом через неделю , а не в принципиальном матче! Да , и спасибо за поддержку Тобола , чувствовалось!