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Драмой закончился матч "Астана" - "Тобол" в КПЛ

21 апреля 2024, 20:45 |  Спорт

 Футболисты "Астаны" сыграли вничью с "Тоболом" в драматичном матче пятого тура чемпионата Казахстана, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Алматы на стадионе "Хан-Тенгри", завершилась со счетом 2:2.
 
Основные события развернулись в конце матча. Астанчанам при 1:2 удалось отыграться в компенсированное время, но тут же они пропустили третий мяч от Руслана Валиуллина, но после вмешательства VAR гол защитника сборной Казахстана был отменен. Как итог, команды расписали боевую ничью.
 
У "Тобола" отличились Папе Алиун Ндиайе (13-я минута) и Давид Борис Энен (78-я).
 
В составе "Астаны" голы забили Марин Томасов (27-я) и Станислав Басманов (93-я).