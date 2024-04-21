Re: Биометрию пассажиров будут снимать при посадке на рейс во...

Отправлено: - 21:34

Правильно! Биометрия должна быть везде в стране, во всех отраслях, особенно в финансах, движении,полетах, отбывания наказания, при совершении любых сделок, поскольку с 2025 года все поголовно будут сдавать налоговые декларации о имуществе в стране и за рубежом! Это в первую очередь коснется любителей брать кредиты, заниматься приписками в медорганизациях, за "мертвых душ", любителей обманывать бабушек, красть чужое, брать или давать взятки, любителей наркоманить или продавать наркотики, любителей быстрой езды и тому подобное! Поэтому все будет будет в Справедливом и Слышащем Казахстане и конечно это не будет нравиться тем, кто не привык исполнять обоснованные законы гос-ва! И эти действия гос-ва правильные, поскольку народ хочет жить в Справедливом Казахстане, а не в разнузданном и бестолковом!