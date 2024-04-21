В Министерстве транспорта Казахстана сообщили о планах снимать биометрию пассажиров при посадке на рейс во всех аэропортах страны, передает Tengri Travel.

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Для этой функции задействуют информационную систему E-freight.

"Все авиакомпании и аэропорты подключены к платформе. В сфере пассажирских перевозок стало обыденным пользоваться услугами покупки электронных билетов, онлайн-бронирования и использования цифровых документов. Следующим шагом в цифровизации должна стать биометрическая идентификация пассажиров при посадке на рейс. Это в разы упростит и ускорит процесс посадки пассажиров в аэропортах", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что в 2023 году биометрия в качестве пилотного проекта была внедрена в столичном аэропорту. При положительном опыте пилотный проект будет масштабирован на все аэропорты Казахстана.