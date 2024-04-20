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≡ Что разрешено самокатчикам и за что их штрафуют в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49032
Что разрешено самокатчикам и за что их штрафуют в Казахстане
Отправлено: 20.04.24 - 13:37
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Горожане жалуются на отсутствие свободного пространства для пешеходов, ведь проезжая часть – для автомобилей, а по тротуарам на высокой скорости движутся самокатчики. В проблеме разбирались журналисты.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
319
Re: Что разрешено самокатчикам и за что их штрафуют в Казахстане
Отправлено: 20.04.24 - 13:37
#1
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Честно говоря, задолбали эти самокатчики и велосипедисты катающиеся на пешеходных дорожках. На дорогах им ссыкотно, так они пешеходные тротуары превратили в свою дорогу. Порой так и хочется выставить локоть. Когда их уже начнут ловить, штрафовать и отбирать транспортное средство?
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4448
Re: Что разрешено самокатчикам и за что их штрафуют в Казахстане
Отправлено: 20.04.24 - 22:35
#2
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Цитата:
mks2703:
На дорогах им ссыкотно, так они пешеходные тротуары превратили в свою дорогу.

Я не самокатчик, но хочу сказать, что в Костанае нет других условий для их передвижения, как по тротуарам. Их туда загнали! Потому что нет велодорожек и не предвидится! Самокаты берут в аренду прямо на улице, а кто из нас ходит со шлемом? Арендованным остаётся ездить по тротуарам.
Виноваты не самокатчики, а те, кто создал им такие условия!
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
319
Re: Что разрешено самокатчикам и за что их штрафуют в Казахстане
Отправлено: 20.04.24 - 23:29
#3
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Цитата:
bgb:
но хочу сказать, что в Костанае нет других условий для их передвижения, как по тротуарам. Их туда загнали! Потому что нет велодорожек и не предвидится!


Ну так это не дело. У нас и туалетов мало. Давайте будем мочиться, где приспичит. И мочатся набухавшиеся граждане, двоих еле от подъезда отогнал. Им с.ка лень было попроситься в кафешку. У нас и для собак нет мест выгула, и после зимы, везде "мины" разбросаны. Хозяевам же лень таскать с собой совочки с пакетиками (как в цивилизованных странах), но они вопят больше всех, что у нас нет цивилизации.
Нет велодорожек. И что? Тут для машин не хватает места на дороге. Давайте снесем дома вдоль дорог и построим велодорожки для велосипедистов и самокатчиков. Или деревья на крайняк спилим, для пары десятков одержимых. Раньше, когда строили дома, самокатчиков и в помине не было. Теперь для них будем лепить инфраструктуру? Завтра появятся аэротакси - снесем 9-этажки?
Я конечно утрирую. Но в кои то веки сделали для ЛЮДЕЙ нормальные широкие пешеходные дорожки, по которым можно с удовольствием гулять, не в притирку. И вот новая напасть.
Ну если ты боишься ездить по дороге, рядом с автомобилем - катайся на площадях, за городом, там где не врежешься в человека.
И они ведь носятся с приличной скоростью по пешеходным дорожкам. Меня как то с двух сторон обогнули, я не успел испугаться. Так бы я подался вправо и сбил бы одного из них. Самокатчики такие же отмороженные. Едет дядя лет 45 на большой скорости - выпендривается кося под молодежь. Ну что тут сказать? Пусть введут новую категорию в правах на управление велосипедом и самокатом, ну или "лежачих" полицейских ложить на пешеходных дорожках. Не знаю, ждать когда эта мода пройдет?
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