Самокаты – тема, которая разделила казахстанцев на два лагеря. Пока одни наслаждаются возможностью быстро и экологично добираться до места назначения, другие лечат травмы после неудачных столкновений.

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Горожане жалуются на отсутствие свободного пространства для пешеходов, ведь проезжая часть – для автомобилей, а по тротуарам на высокой скорости движутся самокатчики. В проблеме разбирается корреспондент Tengrinews.kz.

30 августа 2023 года в Казахстане вступил в силу закон "О дорожном движении", который регулирует правила для водителей самокатов и автомобилей. О том, какие теперь действуют запреты, нам рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

"Передвигаться по проезжей части на самокате разрешается только по достижении 18 лет и при наличии водительского удостоверения любой категории. При отсутствии велосипедных дорожек водителям электросамокатов разрешается ехать только по правому краю дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в один ряд.

Также водителям электросамокатов запрещается двигаться по проезжей части, не держась за руль хотя бы одной рукой, перевозить грузы и пассажиров, поворачивать налево на дорогах, имеющих больше одной полосы движения в данном направлении", - напоминают в МВД.

Нельзя ехать через проезжую часть по пешеходному переходу, управлять самокатом без застегнутого шлема и без светоотражающего элемента в темное время суток.

Аварий стало меньше?

В теплое время года на улицах городов можно увидеть большое количество самокатов, которые движутся на высокой скорости. Человек не всегда может сразу заметить приближение такого транспорта. У пешехода есть несколько секунд, чтобы отскочить подальше после того, как услышит громкий сигнал за спиной. Подобные столкновения часто приводят к травмам как у пешеходов, так и у водителей. В МВД заявляют, что основная масса нарушений выявляются в Алматы, Шымкенте и Астане.

"МВД принимает меры по улучшению ситуации с самокатами, - говорится в официальном комментарии ведомства. - В настоящее время данная ситуация улучшилась К примеру, в сравнении с прошлым годом количество ДТП с участием электросамокатов снизилось в 4 раза".

С начала 2024 года зарегистрировано 2 ДТП, в результате которых 1 человек погиб, а 2 - получили травмы. В 2023 году 8 человек получили травмы и 1 скончался в результате 8 дорожно-транспортных происшествий.

"Чаще всего самокатчики совершают правонарушения по 620 статье Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан - "Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения".

За весь прошлый год самокатчики привлекались к ответственности:

За перевозку пассажиров и грузов (статья 593 КоАП, штраф 5 МРП) зарегистрировано 762 факта;

За нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения (статья 620 КоАП, предупреждение или штраф 3 МРП) – 9028 фактов,

За управление электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения (статья 440 КоАП - распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) – 67 фактов,

За неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего (статья. 127 КоАП) – 117 фактов", - сообщает пресс-служба МВД РК.

С начала этого года из-за различных нарушений, связанных с вождением электронного самоката к ответственности были привлечены около 2 тысяч человек.

Если вы стали очевидцем нарушения Правил дорожного движения, в том числе со стороны водителей электросамокатов, обратитесь в полицию по короткому номеру 102 (или 9102), либо направьте обращение через портал электронного правительства.