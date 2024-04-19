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≡ "На тот момент мной овладело мужское..." - Конфликт в БЦ "Атриум" изучают в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49027
"На тот момент мной овладело мужское..." - Конфликт в БЦ "Атриум" изучают в суде Костаная
Отправлено: 19.04.24 - 20:12
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38-летний Ренат АНКУДИМОВ обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Согласно протоколу полиции, он нанес телесные повреждения Бахытгуль Биссимбаевой, схватил и сжимал руками шею и плечи.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14514
Re: "На тот момент мной овладело мужское..." -...
Отправлено: 19.04.24 - 20:12
#1
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Иногда мысли приходят грешные. Убить. Потом сядешь в церкви и просишь чтоб эти мысли вышли. Один друг мне сказал, покланись богу что он избавил тебя от гниды.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15689
Re: "На тот момент мной овладело мужское..." -...
Отправлено: 19.04.24 - 21:31
#2
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Цитата:
Я достал удостоверение своего ТОО, чтобы женщина понимала, кто я такой. 


Я тоже всегда когда куда-то прихожу кофе попить или вещи помочь перетаскивать показываю удостоверение своего ТОО "рога и копыта" мало ли а то вдруг люди не знают где я работаю а тут надо показать же
Это же такое важнейшее ТОО как его корочку не показать?))))

Да вшивую полицейскую ксиву он показывал наверняка
Зачем клоунадой заниматься что он свою рабочую удеху пытался показать
Просто понты колотил
Это по видео видно
Ещё на ухо чето лечил

Нашел перед кем выпендриваться, тьфу)
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1115
Re: "На тот момент мной овладело мужское..." -...
Отправлено: 19.04.24 - 22:45
#3
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Цитата:
Vit:
Иногда мысли приходят грешные. Убить. Потом сядешь в церкви и просишь чтоб эти мысли вышли. Один друг мне сказал, покланись богу что он избавил тебя от гниды.


-----Vit говоришь в церковь ходишь а элементарного не знаешь,замечаю это второй раз Бог пишется с заглавной буквы.

....с одним другом почитайте и изучите полезно будет....правда ... если....поймёте..кто гнида..
Евангелие от Матфея. Мф.7:1-6.Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить".
"И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: "дай, я выну сучок из глаза твоего", а вот, в твоем глазе бревно?"Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14514
"На тот момент мной овладело мужское..." - Конфликт в БЦ "Атриум" изучают в суде Костаная
Отправлено: 19.04.24 - 23:23
#4
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
Я не профи в этом деле. Я ж сказал. Лавочка. Сидит на ней мужчина. Плачет. Не всегда умеет что то говорить перед богом. Но за то честно.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1815
"На тот момент мной овладело мужское..." - Конфликт в БЦ "Атриум" изучают в суде Костаная
Отправлено: 19.04.24 - 23:25
#5
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