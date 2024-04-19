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≡ Полиция: Не произносите эти 2 слова, если вам позвонили "сотрудники"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49023
Полиция: Не произносите эти 2 слова, если вам позвонили "сотрудники"
Отправлено: 19.04.24 - 11:31
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Полиция Казахстана призывает жителей не произносить слова "да" или "нет" в общении с людьми, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов. По данным полиции, попытки аферистов завладеть деньгами доверчивых граждан становятся все более изощренными.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
310
Re: Полиция: Не произносите эти 2 слова, если вам позвонили...
Отправлено: 19.04.24 - 11:31
#1
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Ну вот и до нас докатилось. Я думал такое возможно только в России.
Теперь в ЗАГСе будет дилемма, что произносить. Ведь по факту, одна сторона точно мошенники, которая рассчитывает в будущем захватить все ваши деньги и все время....
Ну если кроме шуток, то онлайн кредитование и онлайн переводы пора отменять. Не полностью. Просто ограничить. Допустим кредитование до 50 тысяч в день, переводы до 100 тысяч. Всё, что выше - через банк. По-другому эту проблему никак не победить. К актерам-мошенникам сейчас добавился ИИнтеллект...
пс: почему так, пробовал как-то оформить займ на 200 штук через Хоум Банк, полчаса "бился" с роботом, мимикрировал фейсом и так и сяк, в итоге сдался и пошел пешком к менеджеру...
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Ж
§ Житель КСК
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
54
Re: Полиция: Не произносите эти 2 слова, если вам позвонили...
Отправлено: 19.04.24 - 16:25
#2
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Цитата:
Теперь в ЗАГСе будет дилемма, что произносить. Ведь по факту, одна сторона точно мошенники, которая рассчитывает в будущем захватить все ваши деньги и все время....

Источник:

:-) :-) :-)
Спасибо за юмор
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