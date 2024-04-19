Re: Полиция: Не произносите эти 2 слова, если вам позвонили...

Отправлено: - 11:31

Ну вот и до нас докатилось. Я думал такое возможно только в России.

Теперь в ЗАГСе будет дилемма, что произносить. Ведь по факту, одна сторона точно мошенники, которая рассчитывает в будущем захватить все ваши деньги и все время....

Ну если кроме шуток, то онлайн кредитование и онлайн переводы пора отменять. Не полностью. Просто ограничить. Допустим кредитование до 50 тысяч в день, переводы до 100 тысяч. Всё, что выше - через банк. По-другому эту проблему никак не победить. К актерам-мошенникам сейчас добавился ИИнтеллект...

пс: почему так, пробовал как-то оформить займ на 200 штук через Хоум Банк, полчаса "бился" с роботом, мимикрировал фейсом и так и сяк, в итоге сдался и пошел пешком к менеджеру...