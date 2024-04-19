Полиция Казахстана призывает жителей не произносить слова "да" или "нет" в общении с людьми, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов, передает Tengrinews.kz.

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По данным полиции, попытки аферистов завладеть деньгами доверчивых граждан становятся все более изощренными.

"Уважаемые граждане! Если вам позвонили и представились сотрудниками ведомства, то не произносите такие фразы, как "да" или "нет", ведь их могут впоследствии использовать для биометрии. Не разглашайте никаких данных и сразу же положите трубку.

Запомните: если вами заинтересовались настоящие сотрудники ведомств, то они отправят официальную повестку либо пригласят в ближайшее отделение полиции для дачи показаний", - говорится в сообщении полиции.

Ранее полиция распространила фото мошенников, которые представляются правоохранителями. Сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят посредством WhatsApp, тем более с иностранных абонентских номеров.

Фото ДП Карагандинской области