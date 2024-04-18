Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Плюющихся казахстанцев хотят заставить подметать улицы
Плюющихся казахстанцев хотят заставить подметать улицы
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49023
Плюющихся казахстанцев хотят заставить подметать улицы
Отправлено: 18.04.24 - 09:41
"Проект закона предлагает применить аналогичный механизм реализации административного взыскания в виде привлечения к общественным работам, при этом его исполнение предлагается закрепить за акиматами", - сказал Азамат Ескараев.
Читать новость
Читать новость
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 269
Re: Плюющихся казахстанцев хотят заставить подметать улицы
Отправлено: 18.04.24 - 09:41
Давно пора, можно начать с самих акиматов, полицейских, как там говорил "герой" ролика из Актобе: "На любой стрелке обосную что Актюбинцы......."
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 14511
Re: Плюющихся казахстанцев хотят заставить подметать улицы
Отправлено: 18.04.24 - 10:11
Ваще не пераюсь. Сморчки, я Незнаю че такое. Нос чистый. Причём всегда. Я видел многих кто сопит и сморчки пускает свои. Правда не приятно.
Нос чистый. Тело чистое. Пиво не пью. Сигареты сами курите. Мне ваще пофиг. Кто меня знает, любой скажет не сморкаюсь.
Нос чистый. Тело чистое. Пиво не пью. Сигареты сами курите. Мне ваще пофиг. Кто меня знает, любой скажет не сморкаюсь.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37669
Re: Плюющихся казахстанцев хотят заставить подметать улицы
Отправлено: 18.04.24 - 12:10
А что, сглатывать теперь все надо?
У человека сколько там, около двух кило соплей в сутки вырабатывается, теперь это глотать надо?
А больные насморком, ОРВИ как, им свои же бациллы тоже проглатывать?
У человека сколько там, около двух кило соплей в сутки вырабатывается, теперь это глотать надо?
А больные насморком, ОРВИ как, им свои же бациллы тоже проглатывать?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 132
Re: Плюющихся казахстанцев хотят заставить подметать улицы
Отправлено: 18.04.24 - 21:26
Надо еще добавить принудительный труд за нецензурную брань, за нарушение ПДД, за долги по искам по гражданским и уголовным делам! И не только улицы мести, уборка мусора, сваленных стихией деревьев, ремонт и восстановление поврежденного имущества, уборка возле многоэтажных и других зданий от крупногабаритного мусора, очистка крыш и чердаков от голубиного помета. Работы много, будут все заняты, а город будет чистым! И не надо искать волонтеров и помощников!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 10144
Плюющихся казахстанцев хотят заставить подметать улицы
Отправлено: 18.04.24 - 21:57
Цитата:
---А платочки для чего придумали ? Или в степи про них не знают ?
111:
А что, сглатывать теперь все надо?
А что, сглатывать теперь все надо?
---А платочки для чего придумали ? Или в степи про них не знают ?
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 26203
Плюющихся казахстанцев хотят заставить подметать улицы
Отправлено: 18.04.24 - 22:21
Цитата:
Зато, по ночам, Беш, варить не надо...
111:
У человека сколько там, около двух кило соплей в сутки вырабатывается, теперь это глотать надо?
У человека сколько там, около двух кило соплей в сутки вырабатывается, теперь это глотать надо?
Зато, по ночам, Беш, варить не надо...
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 310
Re: Плюющихся казахстанцев хотят заставить подметать улицы
Отправлено: 18.04.24 - 22:28
Да это проблема. Не понимаю "интеллигентных" людей плюющихся в урны. Лучше ты плюнь на землю, если приспичило (иногда можно), если вода рассосется, если что-то тяжелое, просто присыпь землей. А когда подходят светлые лица и плюют в урну, это по моему полный отстой и отсутствие воспитания. Эти же урны кто-то убирает. Так давайте уважать труд людей. Каково этим людям, чистить от мусора урны.
Мне это напоминает Индию, разделение людей на касты.
Мне это напоминает Индию, разделение людей на касты.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37669
Плюющихся казахстанцев хотят заставить подметать улицы
Отправлено: 19.04.24 - 13:36
Цитата:
И что, десять платков с собой надо носить, может сотню, измазанных соплями и плевками?
Гога:
А платочки для чего придумали ? Ил
А платочки для чего придумали ? Ил
И что, десять платков с собой надо носить, может сотню, измазанных соплями и плевками?
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 310
Плюющихся казахстанцев хотят заставить подметать улицы
Отправлено: 19.04.24 - 14:32
Люди разные. Воспитанные и с пробелами в воспитании. Ты можешь один раз плюнуть на землю, другой будет сто раз плеваться на брусчатку и асфальт, особенно после насвая. Щелкают семечки и также сплевывают направо и налево. Дедок, забывший советское воспитание, сплевывает прям с балкона остатки насвая (коллега не удержался и сделал ему замечание на тюркском языке). До Сингапура нам еще далеко.
Но мы движемся в этом направлении. Красивые разноцветные урны. Для стекла, для пластмассы, для бумаги и для бычков. Правда содержание внутри одинаковое. Но не всё сразу...
пс: помню начало борьбы с бычками, лет 5 назад, иду курю по улице, сигарета кончается и как назло не одной урны, чувствую спиной, что за мной кто-то приглядывает, посмотрел вверх - чистые облака, оглянулся назад - сзади крадется патрульная машина, ну думаю попандос, ждут как я поступлю с бычком...я фильтр от сигареты нес метров 200, пока не дошел до урны...урну заметили и в патрульной машине - по газам, даже не попрощались
[Исправлено: mks2703, 19.04.2024 - 15:33]
Но мы движемся в этом направлении. Красивые разноцветные урны. Для стекла, для пластмассы, для бумаги и для бычков. Правда содержание внутри одинаковое. Но не всё сразу...
пс: помню начало борьбы с бычками, лет 5 назад, иду курю по улице, сигарета кончается и как назло не одной урны, чувствую спиной, что за мной кто-то приглядывает, посмотрел вверх - чистые облака, оглянулся назад - сзади крадется патрульная машина, ну думаю попандос, ждут как я поступлю с бычком...я фильтр от сигареты нес метров 200, пока не дошел до урны...урну заметили и в патрульной машине - по газам, даже не попрощались
[Исправлено: mks2703, 19.04.2024 - 15:33]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 50, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 50
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать