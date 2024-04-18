В мажилисе рассмотрели поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Они касаются вопроса привлечения нарушителей к общественным работам, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Как отметил министр юстиции Азамат Ескараев, в настоящее время наказание в виде привлечения к общественным работам существует в рамках уголовного законодательства. Согласно статье 43 Уголовного кодекса осужденные лица выполняют общественные работы, которые не требуют определенной квалификации бесплатных общественно полезных работ. Их организацией занимаются акиматы. Минюст предлагает ввести аналогичное наказание в рамках Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

"Проект закона предлагает применить аналогичный механизм реализации административного взыскания в виде привлечения к общественным работам, при этом его исполнение предлагается закрепить за акиматами", - сказал Азамат Ескараев на пленарном заседании мажилиса.

Привлекать к общественным работам предлагают по 9 статьям КоАП. Министр озвучил только некоторые из них.

"Например, такие правонарушения, как мелкое хулиганство (статья 434), распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения (статья 440), приставание в общественных местах (статья 449)", - добавил министр Ескараев.

Отметим, к мелкому хулиганству можно отнести нецензурную брань или плевки в общественных местах. КоАП определяет мелкое хулиганство следующим образом:

"Нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц".

Напомним, с 2023 года казахстанцев начали штрафовать за нецензурную брань в общественных местах. На сегодня размер штрафа составляет 20 МРП (73 840 тенге в 2024 году).