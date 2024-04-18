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≡ Гашиш в огнетушителе хранил житель Рудного
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49021
Гашиш в огнетушителе хранил житель Рудного
Отправлено: 18.04.24 - 22:16
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Всего у мужчины полицейские изъяли свыше 4 килограммов гашиша. Часть наркотиков он хранил в огнетушителе в квартире одной из родственниц, остальную партию - у себя дома. 46-летний рудничанин задержан.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
306
Re: Гашиш в огнетушителе хранил житель Рудного
Отправлено: 18.04.24 - 22:16
#1
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"...В ведомстве отметили, что рудничанин уже трижды судим за аналогичные накропреступления...."

Редакции адназначна нужен корректор...я готов подписаться на полставки..за 20 МРП...тока сильно не грузите
Читая тему, вспомнилось как мы вывозили в советское время мясо с мясокомбината. Нести на себе, или кидать через забор, было лотереей. Охрана могла выкупить на проходной, и эта же охрана систематически обходила объезжала периметр забора. Так что не вариант. Сварные поступили креативно. У нас в организации, срезали дно кислородного баллона, там где подставка, приварили две трубы внутри с резьбой. Всё закрасили. В конце рабочего дня, туда закладывалось мясо (помещалось 20 кг, но мы не борзели, ложили 10, и то не каждый день) и выезжали с мясокомбината. Так как мы монтировали цех, и нам кислород необходим, мы через день возили кислородные баллоны. За два месяца работы на мясокомбинате, мы наелись мяса и затарились еще на пару месяцев. О поставщиках сырья умолчу ... Забой свинины, везли свинину, забой баранины - везли баранину... Было время...
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2155
Re: Гашиш в огнетушителе хранил житель Рудного
Отправлено: 19.04.24 - 10:56
#2
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Цитата:
mks2703:
Редакции адназначна нужен корректор...

Нужен.
Цитата:
mks2703:
я готов подписаться на полставки..за 20 МРП...тока сильно не грузите

Платить не можем. Но за сообщения спасибо.
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