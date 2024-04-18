Re: Гашиш в огнетушителе хранил житель Рудного

Отправлено: - 22:16

"...В ведомстве отметили, что рудничанин уже трижды судим за аналогичные накропреступления...."



Редакции адназначна нужен корректор...я готов подписаться на полставки..за 20 МРП...тока сильно не грузите

Читая тему, вспомнилось как мы вывозили в советское время мясо с мясокомбината. Нести на себе, или кидать через забор, было лотереей. Охрана могла выкупить на проходной, и эта же охрана систематически обходила объезжала периметр забора. Так что не вариант. Сварные поступили креативно. У нас в организации, срезали дно кислородного баллона, там где подставка, приварили две трубы внутри с резьбой. Всё закрасили. В конце рабочего дня, туда закладывалось мясо (помещалось 20 кг, но мы не борзели, ложили 10, и то не каждый день) и выезжали с мясокомбината. Так как мы монтировали цех, и нам кислород необходим, мы через день возили кислородные баллоны. За два месяца работы на мясокомбинате, мы наелись мяса и затарились еще на пару месяцев. О поставщиках сырья умолчу ... Забой свинины, везли свинину, забой баранины - везли баранину... Было время...