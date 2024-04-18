Всего у мужчины полицейские изъяли свыше 4 килограммов гашиша. Часть наркотиков он хранил в огнетушителе в квартире одной из родственниц, остальную партию - у себя дома. 46-летний рудничанин задержан, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

- За преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества, - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП областНуржан АХМЕТОВ. - Сейчас он арестован и находится в изоляторе временного содержания.

В ведомстве отметили, что рудничанин уже трижды судим за аналогичные накропреступления.



Всего с начала года из незаконного оборота полицией области изъято более 32 кг различных наркотических средств, в том числе 1,5 кг синтетики.