Отправлено: - 21:57

абике:

Простушка, ну просто доверчивая,

Цитата:Такая не простая простушка. Не у каждого найдется 13 лямов для мошенника, у меня точно не найдется. Хотя мошенники стараются найти...Тут же просто можно сильно уменьшить такую статистику, у нас в стране. Ввести родственную ответственность. Почему нет? У нас же много завязано на родственных связях, каждый старается подтянуть своего родственника к кормушке.Также и с преступным миром. Я не говорю за дальних родственников. Прямых, по первой линии хватит. Если известны ФИО дропперов, почему не повесить ответственность на папу, маму, родных братишек и сестренок... Как только появится такой прецедент, многие задумаются, а стоит ли оно того, проклятия своей семьи...Также и по другим преступлениям. Уверяю вас, если такое замутить, родственную ответственность, у нас преступность в разы сократится...К примеру чиновник украл. Такое бывает в нашей стране. По родственной ответственности, его родственники, а особенно дети с его фамилией не смогут работать на руководящих должностях, ни в государственной и не в частной организации. Пожизненно. Сможет, если только откажется от родителя взяточника и сменит фамилию. Только так вычеркивается из черного списка. Наша страна сильна родственными связями, поэтому это эффективный способ...Но это сказки. Скажут дети не в ответе за родителей. А то, что пользуются ворованными деньгами и живут в этой среде, это - не считается...