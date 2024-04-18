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Вернуть пенсионерке из Костаная все украденные телефонными мошенниками деньги обязал дропперов Верховный суд
Вернуть пенсионерке из Костаная все украденные телефонными мошенниками деньги обязал дропперов Верховный суд
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49019
Вернуть пенсионерке из Костаная все украденные телефонными мошенниками деньги обязал дропперов Верховный суд
Отправлено: 18.04.24 - 19:19
Осенью 2022 года пенсионерка по указанию телефонных мошенников продала квартиру и оформила кредит. Звонившие представились сотрудниками полиции. По легенде им нужна была помощь пожилой женщины в проведении спецоперации по поимке преступников.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37667
Re: Вернуть пенсионерке из Костаная все украденные телефонными...
Отправлено: 18.04.24 - 19:19
Непонятно, что удовлетворили то, если их не нашли
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37667
Re: Вернуть пенсионерке из Костаная все украденные телефонными...
Отправлено: 18.04.24 - 19:21
Цитата:
Никому ничего не поможет.
Адекватные люди не продают хату своей живой матери или отца, и не несут бабки первому встречному..
Думаю, моя история поможет многим избежать подобных потрясений
Никому ничего не поможет.
Адекватные люди не продают хату своей живой матери или отца, и не несут бабки первому встречному..
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 9816
Re: Вернуть пенсионерке из Костаная все украденные телефонными...
Отправлено: 18.04.24 - 19:44
Суд она выиграла,но деньги то ей никто не вернул,да и вряд ли вернут.
Ну будет ей дропер должен эти 13млн,а если у него их нет,то что толку.
Ну будет ей дропер должен эти 13млн,а если у него их нет,то что толку.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6842
Re: Вернуть пенсионерке из Костаная все украденные телефонными...
Отправлено: 18.04.24 - 19:47
Выиграть суд - пол дела. Надо ещё постараться взыскать. У меня один ответчик высылал по тысячу тенге,пока я не поделился с приставом чтобы он исполнил решение суда. декватные люди не продают хату своей
Ну почему же, бывают разные случаи,у меня мой адвокат алексей ал-ин на дружеской ноте выпросил деньги, а потом перестал меня узнавать, и такое бывает с людьми
Ну почему же, бывают разные случаи,у меня мой адвокат алексей ал-ин на дружеской ноте выпросил деньги, а потом перестал меня узнавать, и такое бывает с людьми
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 132
Re: Вернуть пенсионерке из Костаная все украденные телефонными...
Отправлено: 18.04.24 - 20:48
Простушка, ну просто доверчивая, с добрым сердцем! Дропперы теперь обязаны вернуть деньги, если нет, то гос-во отправит их на освоение лесных делянок! Сейчас нарушителем или должники будут везде вокруг городов высаживать деревья, убирать улицы принудительно, а работать добровольно никто не желает, поэтому решение суда вышло кстати! Деньги от заработанного пойдут на исполнение судебных решений! Думаю всех нарушителей в будущем ждет настоящая кара, принудительным действием, а не штрафы! Если кто-то будет жаловаться, что нет денег на штраф, то пора уже физическое наказание применять, и проводить экзекуцию! А что, зато справедливость восторжествует, если нарушитель наказан, и дисциплины прибавится в стране, ведь нельзя разболтанному люду, не познавшему что такое хорошо, что такое плохо, оставлять гос-во!
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 305
Re: Вернуть пенсионерке из Костаная все украденные телефонными...
Отправлено: 18.04.24 - 21:57
Цитата:
Такая не простая простушка. Не у каждого найдется 13 лямов для мошенника, у меня точно не найдется. Хотя мошенники стараются найти...
Тут же просто можно сильно уменьшить такую статистику, у нас в стране. Ввести родственную ответственность. Почему нет? У нас же много завязано на родственных связях, каждый старается подтянуть своего родственника к кормушке.
Также и с преступным миром. Я не говорю за дальних родственников. Прямых, по первой линии хватит. Если известны ФИО дропперов, почему не повесить ответственность на папу, маму, родных братишек и сестренок... Как только появится такой прецедент, многие задумаются, а стоит ли оно того, проклятия своей семьи...
Также и по другим преступлениям. Уверяю вас, если такое замутить, родственную ответственность, у нас преступность в разы сократится...
К примеру чиновник украл. Такое бывает в нашей стране. По родственной ответственности, его родственники, а особенно дети с его фамилией не смогут работать на руководящих должностях, ни в государственной и не в частной организации. Пожизненно. Сможет, если только откажется от родителя взяточника и сменит фамилию. Только так вычеркивается из черного списка. Наша страна сильна родственными связями, поэтому это эффективный способ...
Но это сказки. Скажут дети не в ответе за родителей. А то, что пользуются ворованными деньгами и живут в этой среде, это - не считается...
абике:
Простушка, ну просто доверчивая,
Простушка, ну просто доверчивая,
Такая не простая простушка. Не у каждого найдется 13 лямов для мошенника, у меня точно не найдется. Хотя мошенники стараются найти...
Тут же просто можно сильно уменьшить такую статистику, у нас в стране. Ввести родственную ответственность. Почему нет? У нас же много завязано на родственных связях, каждый старается подтянуть своего родственника к кормушке.
Также и с преступным миром. Я не говорю за дальних родственников. Прямых, по первой линии хватит. Если известны ФИО дропперов, почему не повесить ответственность на папу, маму, родных братишек и сестренок... Как только появится такой прецедент, многие задумаются, а стоит ли оно того, проклятия своей семьи...
Также и по другим преступлениям. Уверяю вас, если такое замутить, родственную ответственность, у нас преступность в разы сократится...
К примеру чиновник украл. Такое бывает в нашей стране. По родственной ответственности, его родственники, а особенно дети с его фамилией не смогут работать на руководящих должностях, ни в государственной и не в частной организации. Пожизненно. Сможет, если только откажется от родителя взяточника и сменит фамилию. Только так вычеркивается из черного списка. Наша страна сильна родственными связями, поэтому это эффективный способ...
Но это сказки. Скажут дети не в ответе за родителей. А то, что пользуются ворованными деньгами и живут в этой среде, это - не считается...
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