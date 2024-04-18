Точку в деле Амины апа поставил Верховный суд. 17 апреля судебная коллегия по гражданским делам рассмотрела судебные акты столичных судов о взыскании суммы неосновательного обогащения.

Как сообщала «НГ», осенью 2022 года пенсионерка по указанию телефонных мошенников продала квартиру и оформила кредит. Звонившие представились сотрудниками полиции. По легенде им нужна была помощь пожилой женщины в проведении спецоперации по поимке преступников. На что Амина апа согласилась без лишних сомнений в том, что ее могут обмануть.

В результате она перевела неизвестным лицам 13 млн тенге.

Летом прошлого года пенсионерка обратилась в гражданский суд Астаны - в столице проживали установленные в ходе следствия четверо посредников (дропперов), на чьи счета были сделаны переводы.

Виновные в мошенничестве до сих пор не найдены. Следствие по уголовному делу приостановлено из-за невозможности установить их личность.

В своем иске к дропперам Амина апа требовала взыскать с них переведенные обманным путем деньги. Суд первой инстанции удовлетворил требования костанайской пенсионерки частично.

Апелляционная коллегия оставила в силе решение суда первой инстанции, а также поддержала ответчиков с их жалобой.

В Верховном суде жалобу пенсионерки удовлетворили в полном объеме.

- Это как будто мой второй день рождения, - поделилась с "НГ" Амина апа. - Все эти полтора года, где бы я не была, постоянно думаю о случившемся. Ощущение, что все внутри почернело от переживаний. Мой адвокат Мария Сергеевна Солдаткина - не просто профессионал своего дела, но и прекрасный человек, всегда рядом, всегда найдет нужно слово, чтобы я не сдавалась. Благодаря ей мы дошли до победного конца. Когда судья объявил решение, она держала меня за руку, после обняла и сказала, что все уже хорошо, страшное осталось позади. Благодарю редакцию "НГ" за поддержку. Думаю, моя история поможет многим избежать подобных потрясений.

Фото Сауле КУАНБЕК