За обман ответят дропперы. Но не все - Ущерб, нанесенный телефонными аферистами жительнице Костаная, частично взыскал суд в Астане
Сауле КУАНБЕК
12 июля судья межрайонного суда по гражданским делам Астаны Сауле Омарова частично удовлетворила иск пострадавшей от действий телефонных мошенников пенсионерки из Костаная.
Иск Амины-апа удовлетворили частично / Фото из архива "НГ"
Как сообщала «НГ», осенью 2022 года Амине апа позвонили неизвестные и сообщили, что она должна помочь следственным мероприятиям, которые проводят полицейские в поимке преступников. Под страхом уголовной ответственности за отказ пенсионерка исполняла все указания лжеполицейских. В результате мошеннических действий потеряла квартиру. Кроме того, оформила кредит и перевела все денежные средства на указанные мошенником счета. Общая сумма ущерба - больше 13 млн тенге.
До сих пор полиция Костаная не определила виновных в этом преступлении лиц - тех, кто непосредственно указывал пожилой женщине, что она должна делать. В связи с чем уголовное дело приостановлено.
Тем временем Амина апа пытается вернуть потерянные деньги, сейчас пенсионерка проживает в арендном жилье, при этом оплачивает кредит. С отчаянием она просит столичного судью помочь ей.
- Я осталась без квартиры, со мной живет моя 94-летняя мама. Теперь на старости лет приходится жить на съемном жилье, - со слезами на глазах пенсионерка провела все судебные заседания.
Амина апа подала иск о взыскании денежных средств с лиц, которым непосредственно она совершила перевод - так называемых дропперов. По иску проходят четыре ответчика, один из них - студент. Участие в судебном процессе приняли только двое, интересы двух других представлял юрист.
Почти в унисон звучали аргументы ответчиков. Они убеждены, что не совершали никаких противозаконных действий, наоборот, они, как и истица, оказались под влиянием мошенников.
Пенсионерка направила денежные средства на указанные счета: 790 500 тенге гражданину А., 500 000 - гражданину С., 1 905 000 тенге - гражданке Е. и 9 585 000 тенге - гражданке Г.
Ответчики утверждают: они были убеждены в том, что получили средства от покупателя криптовалюты. Их задача как посредника - получить перевод, совершить обмен тенге на рубль, провести деньги через биржу. Доход при таком обороте денег составляет 3% от суммы, хотя точных цифр никто из них так и не назвал, все время увиливая или вовсе ссылаясь на то, что дело-то осенью было...
К слову, этот доход ни одним видом налога не обременяется. Почему до сих пор законодатели не интересуются подпольным рынком? Вопрос остается открытым...
По словам гражданки Г., почти 10 млн тенге поступили к ней на основании сделки, совершенной на криптовалютной бирже Garantex. Более того, она была уверена, что деньги поступили от покупателя, потому как ей прислали фотографии чеков. Однако переговоры с покупателем, по словам Г., она не вела. У нее был агент - Олег Савельев, гражданин РФ, он и вел переписку. Но деньги все же переводила гражданка Г.
- Деньги были на бирже, они были автоматически переведены системой на счет данного покупателя. Когда совершали сделку с покупателем, у него было 6 180 сделок, все они были чистыми. Вопросов к нему не было. Сомнений по данной сделки не возникало, до момента, когда приехал оперативник, 28 октября. - поясняла суду Г.
Аналогичная схема оборота денег с тем же агентом была и у гражданки Е.
Видимо, по такой же схеме должны были работать два других ответчика, но они не доказали это суду. С них пенсионерка по решению суда теперь может взыскать деньги на общую сумму 1 290 500 тенге.
А вот доводы гражданок Г. и Е. судья приняла во внимание и в иске отказала. Так что львиная доля переведенных средств прошла через руки тех ответчиков, кто убедил суд в отсутствии признаков неосновательного обобщения.
|Кто такие дропперы?
|- Дроп или дроппер - это человек, которого используют мошенники для достижения своих целей, - пояснял «НГ» в ноябре 2022 года и. о. начальника отдела по борьбе с киберпреступностью управления криминальной полиции ДП Олжас МАГЫПАРОВ. - Он не является инициатором преступления, а выполняет указания, получая за это вознаграждение. Дропы участвуют в схемах по незаконному обналичиванию чужих денег. Схема довольна проста: дроппер предоставляет данные своей банковской карты, то есть свой личный кабинет либо банковскую карту, за определенную плату, после отправляет, куда ему сообщат. Тем самым карта является орудием преступления, а владелец карты соучастником по уголовному делу.
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