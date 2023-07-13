12 июля судья межрайонного суда по гражданским делам Астаны Сауле Омарова частично удовлетворила иск пострадавшей от действий телефонных мошенников пенсионерки из Костаная.

Иск Амины-апа удовлетворили частично / Фото из архива "НГ"

Как сообщала «НГ», осенью 2022 года Амине апа позвонили неизвестные и сообщили, что она должна помочь следственным мероприятиям, которые проводят полицейские в поимке преступников. Под страхом уголовной ответственности за отказ пенсионерка исполняла все указания лжеполицейских. В результате мошеннических действий потеряла квартиру. Кроме того, оформила кредит и перевела все денежные средства на указанные мошенником счета. Общая сумма ущерба - больше 13 млн тенге.

До сих пор полиция Костаная не определила виновных в этом преступлении лиц - тех, кто непосредственно указывал пожилой женщине, что она должна делать. В связи с чем уголовное дело приостановлено.

Тем временем Амина апа пытается вернуть потерянные деньги, сейчас пенсионерка проживает в арендном жилье, при этом оплачивает кредит. С отчаянием она просит столичного судью помочь ей.

- Я осталась без квартиры, со мной живет моя 94-летняя мама. Теперь на старости лет приходится жить на съемном жилье, - со слезами на глазах пенсионерка провела все судебные заседания.

Амина апа подала иск о взыскании денежных средств с лиц, которым непосредственно она совершила перевод - так называемых дропперов. По иску проходят четыре ответчика, один из них - студент. Участие в судебном процессе приняли только двое, интересы двух других представлял юрист.

Почти в унисон звучали аргументы ответчиков. Они убеждены, что не совершали никаких противозаконных действий, наоборот, они, как и истица, оказались под влиянием мошенников.

Пенсионерка направила денежные средства на указанные счета: 790 500 тенге гражданину А., 500 000 - гражданину С., 1 905 000 тенге - гражданке Е. и 9 585 000 тенге - гражданке Г.

Ответчики утверждают: они были убеждены в том, что получили средства от покупателя криптовалюты. Их задача как посредника - получить перевод, совершить обмен тенге на рубль, провести деньги через биржу. Доход при таком обороте денег составляет 3% от суммы, хотя точных цифр никто из них так и не назвал, все время увиливая или вовсе ссылаясь на то, что дело-то осенью было...

К слову, этот доход ни одним видом налога не обременяется. Почему до сих пор законодатели не интересуются подпольным рынком? Вопрос остается открытым...

По словам гражданки Г., почти 10 млн тенге поступили к ней на основании сделки, совершенной на криптовалютной бирже Garantex. Более того, она была уверена, что деньги поступили от покупателя, потому как ей прислали фотографии чеков. Однако переговоры с покупателем, по словам Г., она не вела. У нее был агент - Олег Савельев, гражданин РФ, он и вел переписку. Но деньги все же переводила гражданка Г.

- Деньги были на бирже, они были автоматически переведены системой на счет данного покупателя. Когда совершали сделку с покупателем, у него было 6 180 сделок, все они были чистыми. Вопросов к нему не было. Сомнений по данной сделки не возникало, до момента, когда приехал оперативник, 28 октября. - поясняла суду Г.

Аналогичная схема оборота денег с тем же агентом была и у гражданки Е.

Видимо, по такой же схеме должны были работать два других ответчика, но они не доказали это суду. С них пенсионерка по решению суда теперь может взыскать деньги на общую сумму 1 290 500 тенге.

А вот доводы гражданок Г. и Е. судья приняла во внимание и в иске отказала. Так что львиная доля переведенных средств прошла через руки тех ответчиков, кто убедил суд в отсутствии признаков неосновательного обобщения.