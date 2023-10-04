Жалобу костанайской пенсионерки, которая в октябре прошлого года стала жертвой телефонных мошенников, рассмотрела апелляционная коллегия по гражданским делам суда Астаны сегодня, 4 октября. Амина апа направила неизвестным лицам почти 13 млн тенге, продав для этого квартиру и взяв кредит в банке.

12 июля судья Межрайонного суда по гражданским делам Астаны Сауле Омарова частично удовлетворила иск пострадавшей, которая требовала взыскать денежные средства с тех, кому она непосредственно их переводила, уверенная, что помогает сотрудникам полиции. Ими оказались дропперы: две женщины и два молодых человека, один из них - студент. Двое ответчиков, присутствовавших в суде, убедили Омарову, что они не совершали противозаконных действий, представив себя также жертвой мошенника. Они были уверены, что получили деньги от покупателя криптовалюты, чтобы совершить обмен валют, провести через биржу.

Костанайская пенсионерка перечислила Алдабергену Оралхану 790 500 тенге, Дархану Садыралиеву 500 000 тенге, Дане Есовой 1 905 000 тенге и Елене Гладкой 9 585 000 тенге. Чистый доход для них при таком обороте денег составляет 3% от суммы. Еще раз отметим, что налоговых отчислений от полученных средств работники так называемых бирж не совершают.

Судья Омарова отказала в удовлетворении иска в отношении двух женщин-дропперов, решив, что они более убедительны, чем плачущая от отчаяния пенсионерка. Деньги должны были вернуть только Оралхан и Садыралиев.

С решением суда первой инстанции Амина апа не согласилась, подала жалобу.

- Я сейчас без квартиры и без денег, - обратилась она к коллегии суда. - Живу с матерью, ей 94 года, снимаю квартиру за 85 тысяч, пенсия небольшая. Примите правильное решение. Я боюсь. Прошу вас.

Жалобы на решение суда подали также Оралхан и Садыралиев.

Судебная коллегия Астаны фактически поддержала участников мошеннического акта, удовлетворив жалобы мужчин-дропперов и оставив в силе решение суда первой инстанции в отношении Есовой и Гладкой. Чем были мотивированы судьи, они не объяснили, ограничившись лишь чтением своего решения.

Адвокат костанайской пенсионерки Мария Солдаткина сообщила "НГ", что намерена обратиться в Верховный суд.

Тем временем костанайские полицейские приостановили следствие по уголовному делу обманутой пенсионерки в связи с тем, что не могут установить виновное лицо. Хотя ранее в областной прокуратуре "НГ" сообщили, что будет допрошен гражданин РФ Олег Савельев, который, по версии дропперов, совершил перевод денежных средств "покупателю". Но воз и ныне там: неустановленное иностранное лицо продолжает обманывать казахстанских стариков и молодежь.