Неизвестные, представившись по телефону сотрудниками полиции и Нацбанка, вынудили 72-летнюю жительницу Костаная оформить крупный кредит и срочно продать квартиру по заниженной цене.

Амин-апа в прошлом бухгалтер, очень организованна и сдержанна

В конце сентября Амине-апа (личные данные не называем по просьбе потерпевшей - "НГ") позвонил мужчина, представился сотрудником полиции Астаны, обратился к ней по фамилии, имени, отчеству. Сообщил, что злоумышленник пытается оформить кредит на ее имя. Женщина ответила, что это невозможно, к тому же она проживает в Костанае. Но собеседник сказал, что сейчас же перезвонит в костанайское отделение Нацбанка, чтобы специалисты этого ведомства связались с ней. И звонок не заставил себя долго ждать.

- В тот же день звонит женщина, представилась Соловьевой Ириной Павловной, специалистом по финансовому мониторингу Национального банка Казахстана, - пояснила Амина-апа. - Она назвала свой номер телефона и табельный номер. Сказала, что на мое имя оформляют кредит. Спросила, не теряла ли я каких-либо документов, не обращалась ли куда? "Чтобы предотвратить это, - говорит она, - вам нужно самой оформить кредит, потом вы его погасите. Я скажу вам, куда направить деньги, они будут храниться в ячейке Нацбанка, как улика, чтобы мы этих мошенников поймали". Вы знаете, я поверила.





На следующий день Амина-апа по указанию Соловьевой пришла в отделение банка, расположенное в ТЦ "Емшан".

- "Если в банке будут спрашивать цель кредитования, скажите, что на ремонт или на здоровье", - сказала мне Соловьева. Но там у меня ничего не спросили, - продолжила рассказ пенсионерка.

По легенде в Нацбанке жертве открыли страховую ячейку, где хранились бы деньги, что она перечислила

Кредит на 850 000 тенге в банке не одобрили, но предложили взять 790 000. Кредитные средства пенсионерка обналичила на следующий день, направила деньги на номер счета, который ей продиктовала мошенница. После чего телефонных звонков от Соловьевой не было.

Посредством WhatsApp пострадавшей направили документ об открытии нового счета, подписанного председателем Нацбанка

Но на следующий день позвонил мужчина, представился старшим специалистом юридического департамента Александром Матвеевым. Для пущей важности тоже озвучил табельный номер и номер телефона. И сообщил: некие мошенники пытаются продать квартиру Амины-апа. Пожилая женщина возразила: все документы при ней.

- Через некоторое время позвонили с другого номера. Представился Талгатом Жукеновичем из следственного отдела департамента. Говорит: "Мы хотим вам помочь, а вы помогите нам".

Мошенник сообщил: женщина принимает участие в спецоперации, разглашать информацию строго воспрещается под угрозой уголовного наказания. По легенде она продает квартиру и перечисляет средства на указанные счета. После того, как мошенников задержат, сможет переписать квартиру обратно.

Личные черты характера не уберегли Амана-апа от манипуляций злоумышленников

- Я им сказала, что квартиру продавать не буду, но он тогда повысил тон: "Вы понимаете, мы столько за ними наблюдали, работали, вы срываете нам операцию. Это судебное дело, вы пойдете под суд", - пересказала телефонную беседу Амина-апа. - Кому хочется пойти под суд? Я поверила.

Лжеполицейский продиктовал контактные данные костанайского риелторского агентства. Женщина решила позвонить им на следующий день. Все это время Талгат Жукенович неоднократно звонил и настойчиво спрашивал, связалась ли она или нет.

- "Вы понимаете, что срываете операцию по задержанию преступников, вы тогда пойдете под суд", - угрожал он. Я взяла и позвонила... Вот не позвонила бы, почему не засомневалась! - ругает себя Амина-апа.

Приехала риелтор, провела фотосъемку квартиры, поставила ее на продажу. Пенсионерка оценила недвижимость в 18 млн тенге. В агентстве посоветовали - чтобы срочно продать, нужно снизить стоимость.

- А те все время звонят и просят, чтобы я сбавила цену, чтобы нашелся покупатель, - рассказала женщина.

Мошенники направили ей данные о счетах, куда Амине-апа нужно было отправить деньги

Потенциальный покупатель нашелся уже на следующий день. Риелтор сказала, что тот готов купить квартиру за 12 750 000 тенге.

- Те звонят - скорее продать, эти уже нашли. Я и сказала: "Хорошо, продавайте", - с нотками отчаяния добавила Амина-апа.

Все действия жертвы мошенники описали детально

Задаток от продажи квартиры в 500 000 тенге пенсионерка направила на указанный счет в тот же день, как только получила его. 10 октября подписала договор купли-продажи. А полученные деньги перечислила на счета четырех лиц.

Деньги от продажи квартиры Амина-апа перечислила мошенникам за несколько раз по 475 тыс. и 480 тыс. тенге

- 11 октября Талгат Жукенович направил мне фотографию и сообщение, что преступников поймали, а документы от квартиры я могу забрать 15 октября у него в кабинете. Больше мне никто не звонил...

Спустя еще два дня женщина поняла, что ее обманули. Сразу же обратилась в полицию.

Последнее сообщение от мошенников

В пресс-службе департамента полиции сообщили "НГ", что по данному факту ведется следствие.

- Один из самых распространенных видов мошенничества - звонки под видом менеджеров службы безопасности банков или правоохранительных служб, - отмечают в пресс-службе. - Во всех случаях звонки поступали с подложных номеров, то есть звонок осуществлялся через интернет посредством ip-телефонии. С 15 ноября 2022 года МВД РК совместно с операторами связи осуществляют блокировку таких звонков. Кроме этого, как правило, в данных случаях мошенники используют карты для вывода средства дропов (дроп - лицо представившее свой счет или карту за денежные вознаграждение - "НГ"), в настоящее время рассматривается закон о привлечении данных лиц к ответственности.

Вот и в истории обманутой костанайской пенсионерки средства были выведены посредством дропов. В управлении полиции Костаная Амине-апа сказали, что она перевела деньги жителям Астаны и Алматы. Как правило, это молодые люди, которые продали свои банковские счета мошенникам. Те, в свою очередь, перечисленные деньги вывели в биткоины.

- Полиция говорит, что они никого не поймали, - рассказала пенсионерка о беседе во время ее приема в управлении полиции Костаная.

По словам женщины, полицейские всякий раз напоминают ей, что вернуть квартиру возможно только в суде в порядке гражданского судопроизводства.

Амина-апа боится, что через месяц вместе с 93-летней матерью останется на улице. Рекомендованное в полиции судебное разбирательство для нее - непосильная ноша, потому что выплачивает сейчас еще и кредит мошенников.

- Я не потяну расходы на адвоката, - сказала пенсинерка.

На время следственных мероприятий на их квартиру наложили обременение, потому как новый собственник собирался продать ее по большей цене. До 14 января пенсионерки остаются в родной квартире, в которой прожили 55 лет. Эту квартиру в советское время выдали отцу Амины-апа, ветерану Великой Отечественной войны. Его супруга рассказала, что в этом доме воспитала четверых детей. Здесь проводили в последний путь главу семейства. И бабушка не намерена просто так отдать эту квартиру.

- Здесь мы с мужем жили душа в душу, воспитали четверых детей. И как я смогу отдать эту квартиру? Только через мой труп, - решительно сказала әже. - Каждый день плачу, не могу уснуть. Боюсь даже в окно взглянуть, а телефон вообще не беру в руки. Боюсь. Дочке сказала - выплати кредит. Пусть это будет садака. Моей пенсии хватит на хлеб. Главное, чтобы квартира осталась. Мне ничего чужого не надо.

- Моя доверчивость сыграла очень плохую шутку с нами, - заметила Амина-апа. - Самое главное в этой истории, я боюсь, что в тот момент, когда этот человек придет и скажет: "Освободите квартиру", - моя мама просто умрет от переживаний. Сейчас живем, как на вулкане. Она меня жалеет, я ее. Боимся уже каждого стука. Я то ладно, за маму переживаю. Ей 93 года. Сюда мы переехали, когда мне было 18 лет, а маме было 38. 20 января - 55 лет, как живем в этой квартире. Очень прошу полицию помочь, но пока что ничего нет...

Фото Сауле КУАНБЕК

