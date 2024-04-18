Отправлено: - 21:53

абике:

Теперь уже поздно открещиваться от своих показаний, а тем более в качестве свидетеля! Это уже доказательство вины в даче взятки и в получении взятки! Наказание неотвратимо!

Цитата:Ничего подобного!Это же не явка с повинной и не добровольное признание!Человек понял, что за дачу взятки он может получить больше, да еще и кого-то за собой потянет, поэтому включил заднюю!