Уголовное дело в отношении директора костанайского представительства АО "Продкорпорация" Мираса ТУРЕЖАНОВА и заместителя директора ТОО "Олжа-Агро" Алмаза КУЛМЫРЗАЕВА продолжили рассматривать в суде №2 Костаная сегодня, 18 апреля.

Согласно обвинению, Турежанов оказал содействие в виде получения товарного кредита на льготные семена и предоставил сведения, не соответствующие действительности, о количестве посевных площадей у ТОО "Олжа-Алтын Инвест" и ТОО "Олжа-Ряжское". Благодаря его ложным сведениям подразделения "Олжи" получили льготные семена. Конкретно в размере 146 тонн сельскохозяйственных культур ТОО "Олжа-Алтын Инвест" и в размере 11 000 тонн - ТОО "Олжа-Ряжское". За свои услуги Турежанов потребовал от Кулмырзаева взятку в размере 350 000 тенге. И получил данную сумму.

С самого начала подсудимые полностью не признавали вину. На прошлом заседании начали допрос Алмаза Кулмырзаева. Сегодня судья прояснял некоторые моменты.

- Согласно вашим показаниям, вы дали Турежанову 350 000 тенге безвозмездно, как бы оказали помощь, потом написали на него заявление в антикоррупционную службу, а потом забрали заявление. Вы поддерживаете эти показания? - уточнил позицию подсудимого судья Сатыбалды ОРАЗБАЙ.

Кулмырзаев конкретно не мог ответить. Он сообщил, что находился в тяжелом эмоциональном состоянии из-за семейных трудностей.

- Я не знал, отдаст, он не отдаст, переживал, - сказал подсудимый.

Судья попросил найти протокол допроса Кулмырзаева на досудебной стадии, когда он был в статусе свидетеля. Его долго искали, но в итоге нашли. В этих показаниях он утверждает, что ему пришлось дать взятку Турежанову, иначе он бы не получил товарный кредит.

- Я не знал, что дачу денег в долг или даже безвозмездно могут расценить, как дачу взятки, - пояснил Кулмырзаев. - Потом мне это объяснили, потом я поискал в интернете. Тогда я испугался, что простую помощь расценят, как взятку и написал заявление в антикоррупционную службу. Еще раз повторюсь, я был в тяжелом эмоциональном состоянии.

- Вам что-то пообещали в антикоррупционной службе? - спросил судья. - Пока непонятно, с какой целью вы писали заявление, если знали, что это была не взятка. А если бы антикоррупционщики к вам не обратились, вы бы не боялись?

- Ничего они мне не обещали, просто так получилось, - ответил подсудимый.

Мирас Турежанов подтвердил, что Кулмырзаев находился в подавленном состоянии, а деньги он у последнего взял на ремонт двигателя машины. На одном из заседаний это подтверждали свидетели.

- Я созвонился с ним, сказал, что подъедет мой водитель, так и вышло, - объяснил суду Турежанов. - Ни в одной стенограмме нет разговоров о том, что я прошу деньги, чтобы обеспечить товарный кредит, потому что я никак не мог повлиять на его выдачу. "Олжа" подавала заявки напрямую в центральный аппарата "Продкорпорации" в Астане. Все остальные фирмы проходили через наше костанайское представительство, но "Олжа" работала напрямую. Чтобы повлиять на выдачу кредита мне нужно было каждому члену координационного совета по 350 000 тенге дать!

Мирас Турежанов также отметил, что не перепроверял заявку "Олжи", поступившую из столичного аппарата: просто подписал ее, не проверяя, какие размеры площадей в ней указаны.

- Это же была ваша обязанность, как вы могли не перепроверить? - несколько раз спросил государственный обвинитель Берик СУЛТАНГАЗИНОВ.

Турежанов вновь ответил, что не проверил. А его адвокат Сабыржан ИМАНБАЕВ заметил, что подсудимого обвиняют не в халатности и не нужно столько раз спрашивать, почему он не перепроверил заявку.

- Вы помните свои показания на досудебной стадии? - тогда спросил прокурор.

- Да, что я якобы взял взятку...- начал Турежанов.

- Не отвечай! - перебил его адвокат и сообщил суду: - Эти показания он дал в качестве свидетеля и, согласно закону, они признаются недопустимыми. И их не нужно озвучивать.

Прокурор настаивал на том, что они необходимы для полноты расследования дела. Завязалась перепалка, в которой каждый настаивал на своем мнении. Показания Турежанова на досудебной стадии пока так и не огласили. Судья объявил перерыв до 19 апреля, когда продолжат допрос подсудимого Турежанова.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ