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≡ Признать дома на дачах жильем предложили в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49018
Признать дома на дачах жильем предложили в Казахстане
Отправлено: 18.04.24 - 13:19
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Депутат Мажилиса Аскар Садыков направил запрос на имя премьер-министра Олжаса Бектенова, в котором затронул жилищный вопрос. Депутат напомнил о компенсации для пострадавших от паводков казахстанцев и указал на прошлые ошибки чиновников в этом вопросе.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1811
Re: Признать дома на дачах жильем предложили в Казахстане
Отправлено: 18.04.24 - 13:19
#1
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Цитата:
Признать дома на дачах жильем предложили в Казахстане

Источник:

У нас депутатов дураков ещё лет на 100 припасено
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1272
Re: Признать дома на дачах жильем предложили в Казахстане
Отправлено: 18.04.24 - 13:32
#2
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Разумные вещи говорит человек.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37667
Re: Признать дома на дачах жильем предложили в Казахстане
Отправлено: 18.04.24 - 19:24
#3
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И конечно же акимат будет за каждый горелый домик раздавать трехкомнатные квартиры.
Во аферисты то, как придумали!
Это сколько миллионов или миллиардов так можно попилить?
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
131
Re: Признать дома на дачах жильем предложили в Казахстане
Отправлено: 18.04.24 - 19:44
#4
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Каких только мечтателей скопилось в депутатском корпусе! Кто их туда выбрал? Все шалаши тогда, судя по его мнению тоже надо признать домами.
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