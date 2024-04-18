Депутат Мажилиса Аскар Садыков направил запрос на имя премьер-министра Олжаса Бектенова, в котором затронул жилищный вопрос, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Депутат напомнил о компенсации для пострадавших от паводков казахстанцев и указал на прошлые ошибки чиновников в этом вопросе.

"В 2020 году, по сообщениям бизнеса, при ликвидации последствий затопления в Мактааральском районе акиматы обязали строительные организации закупать стройматериалы у негласно определенных поставщиков, которые находились в областном центре за 250 километров от стройки и сразу же взвинтили цены. Кроме того, из-за наплыва заказов такие поставщики срывали сроки исполнения заказов", - сказал Аскар Садыков на пленарном заседании Мажилиса.

По словам депутата, возведенные по госзаказу дома обходились дороже и заметно проигрывали тем, которые возвели сами жители на ту же помощь от государства.

"После пожаров в Костанайской области в 2022 году жители отмечали, что выделенные в селах под новые дома земельные участки 8-10 соток были значительно меньше их прежних участков и не соответствовали потребностям сельской жизни. На небольших участках не было возможности вести самодостаточное хозяйство, содержать скот или большой огород, а работы для другого дохода не появилось", - добавил мажилисмен.

Также, по словам депутата, требует решения проблема с выплатой компенсации собственникам жилья на садоводческих участках.

"Непонятно, почему за противоречия в законах должны страдать люди. Фракция "Ак жол" просит правительство и акиматы учесть прошлые уроки в восстановлении жилья, а именно: признать дома на дачах полноправным жильем, определить источники финансирования их компенсации", - сказал депутат Садыков.

Кроме этого, по мнению депутата, при возведении домов для пострадавших важно не навязывать строительным компаниям поставщиков стройматериалов, определять только требования к качеству и техническим характеристикам объектов; предоставить возможность гражданам самостоятельно возводить либо приобретать жилье по своему выбору, в том числе в других населенных пунктах, на свою собственную компенсацию.