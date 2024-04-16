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≡ "Сократим расходы Всемирных игр кочевников" - Казахстан из-за паводков будет экономить деньги на крупных мероприятиях
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49013
"Сократим расходы Всемирных игр кочевников" - Казахстан из-за паводков будет экономить деньги на крупных мероприятиях
Отправлено: 16.04.24 - 15:10
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Касым-Жомарт Токаев в СКО встретился с эвакуированными из-за паводка жителями. Он сообщил, что страна переходит в режим экономии бюджетных средств. Президент поручил правительству и МИО отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15677
Re: "Сократим расходы Всемирных игр кочевников" -...
Отправлено: 16.04.24 - 15:10
#1
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Цитата:
Кроме того, будет сокращен бюджет проведения и участия нашей страны во Всемирной выставке в Токио", – сказал президент.


Ого
Значит действительно в стране что-то происходит существенное раз такое важное событие сократили
Только что интересно?))

И главные вопрос

Вот у нас есть фонд благосостояния куда олигархов заставляют скидываться
Фонд котрый собирали на ауликольских погорельцев
Ещё какой то фонд безопасности типа на самый крайний случай
Темболее у государства всегда есть кубышка заначки для важных случаев
Оттуда я так понимаю и берут деньги для оплаты потерявшим жилье

В чем смысл отменять уже мероприятия на которые в начале года заложили определенные суммы?
Эти деньги не пойдут на выплаты они по другой категории проходят
Они просто вернутся в бюджет откуда их начнуть вытягивать на всякое ненужное

Для кого эти рассказы то про отмену всяких важных мероприятий?))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6208
Re: "Сократим расходы Всемирных игр кочевников" -...
Отправлено: 16.04.24 - 20:55
#2
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Цитата:
abaika95:
важное событие сократили



Не логично ли будет: - отменить ВСЕ мероприятия.
Все страны нас поняли бы, и отнеслись бы с ПОНИМАНИЕМ, тем более как правило: - руководители стран при ЧС бросают ВСЕ свои зарубежные дела и в срочном порядке возвращаются домой, что бы быть ВМЕСТЕ со СВОИМ народом.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1112
Re: "Сократим расходы Всемирных игр кочевников" -...
Отправлено: 16.04.24 - 21:40
#3
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......так что с гербом менять будем или нет?

...с кочевниками то понятно...я вот только боюсь герб поменяем а куда поеду скажут пачпорт то у тебя недествительный а только что новый получил и деньжища немалые отдал...
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4647
Re: "Сократим расходы Всемирных игр кочевников" -...
Отправлено: 17.04.24 - 07:37
#4
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Универсиада, Всемирная выставка. теперь Всемирные соревнования кочевников может хватит? Какой то человек сказал:" Лучше быть чем казаться". А мы всё время кажемся!!!!
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Д
§ Дед
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.05.22
Сообщений:
52
"Сократим расходы Всемирных игр кочевников" - Казахстан из-за паводков будет экономить деньги на крупных мероприятиях
Отправлено: 17.04.24 - 19:14
#5
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"Всемирные соревнования кочевников"-название не отражает современный уклад. Из кочевников остались бедуины и цыгане, да и тех так можно назвать с большой натяжкой.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14476
"Сократим расходы Всемирных игр кочевников" - Казахстан из-за паводков будет экономить деньги на крупных мероприятиях
Отправлено: 17.04.24 - 19:30
#6
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Цитата:
родом из Шанхая2022: пачпорт то у тебя недествительный а только что новый получил и деньжища немалые отдал...
Паспорт можно поменять в любом городе страны. Я менял будучи в командировке в ЦОНе ваще в другом городе. Так что тут они все продумали. Герб, флаг и другие отрибуты могут менять легко)))
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