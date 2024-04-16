Касым-Жомарт Токаев в СКО встретился с эвакуированными из-за паводка жителями. Он сообщил, что страна переходит в режим экономии бюджетных средств, передает inbusiness.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: akorda.kz

Глава государства дал поручение правительству, центральным государственным и местным исполнительным органам отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий

"Я отменил крупный международный форум, чтобы сэкономить средства. Мы сократим расходы Всемирных игр кочевников. Отменить такое мероприятие уже невозможно, но бюджет будет значительно сокращен. Кроме того, будет сокращен бюджет проведения и участия нашей страны во Всемирной выставке в Токио", – сказал президент.

Президент указал на необходимость извлечения уроков всеми государственными органами от последствий паводков.

"У нас не хватает системы раннего предупреждения подобного рода бедствий и соответствующих специалистов. Сейчас буквально на ходу принято решение о подготовке гидротехников", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.