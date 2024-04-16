Отправлено: - 15:10

Кроме того, будет сокращен бюджет проведения и участия нашей страны во Всемирной выставке в Токио", – сказал президент.

Цитата:ОгоЗначит действительно в стране что-то происходит существенное раз такое важное событие сократилиТолько что интересно?))И главные вопросВот у нас есть фонд благосостояния куда олигархов заставляют скидыватьсяФонд котрый собирали на ауликольских погорельцевЕщё какой то фонд безопасности типа на самый крайний случайТемболее у государства всегда есть кубышка заначки для важных случаевОттуда я так понимаю и берут деньги для оплаты потерявшим жильеВ чем смысл отменять уже мероприятия на которые в начале года заложили определенные суммы?Эти деньги не пойдут на выплаты они по другой категории проходятОни просто вернутся в бюджет откуда их начнуть вытягивать на всякое ненужноеДля кого эти рассказы то про отмену всяких важных мероприятий?))