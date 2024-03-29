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≡ Переработка ТБО, Иловая гора и очистка водоемов - О чем говорили на экологическом брифинге в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49009
Переработка ТБО, Иловая гора и очистка водоемов - О чем говорили на экологическом брифинге в Костанае
Отправлено: 29.03.24 - 20:49
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На территории региона ежегодно образуется более 200 000 тонн коммунальных отходов. За последние годы доля переработки и утилизации ТБО увеличилась более чем в 10 раз - в 2017 она составляла 1,8%, а по итогам прошлого года уже 20,8%.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6208
Re: Переработка ТБО, Иловая гора и очистка водоемов - О чем...
Отправлено: 29.03.24 - 20:49
#1
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По поводу этих БЕЗОБРАЗНЫХ и вечно ВОНЮЧИХ полигонов ТБО: - нельзя ли областному акиму на деньги области приобрести какой нибудь ( и не один) самый современный мусороперерабатывающий завод в Европе и что бы эти шведы приехали и сами установили и сами поработали пару лет.
В интернете показывают ролики как работают эти заводы в Европах - тихо, чисто, не воняет и самое главное - перерабатывает мусор. Говорят - там, это супер-ВЫГОДНЫЙ бизнес.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20861
Переработка ТБО, Иловая гора и очистка водоемов - О чем говорили на экологическом брифинге в Костанае
Отправлено: 29.03.24 - 22:11
#2
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Цитата:
ACROS:
приобрести какой нибудь ( и не один) самый современный мусороперерабатывающий завод в Европе и что бы эти шведы приехали и сами установили и сами поработали пару лет.


боюсь это уже будет не при моей жизни.
а скорее всего никогда.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37657
Переработка ТБО, Иловая гора и очистка водоемов - О чем говорили на экологическом брифинге в Костанае
Отправлено: 29.03.24 - 22:14
#3
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Цитата:
alex_60:
боюсь это уже будет не при моей жизни. а скорее

Зачем бояться то и жить постоянно в страхе?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1112
Re: Переработка ТБО, Иловая гора и очистка водоемов - О чем...
Отправлено: 30.03.24 - 03:12
#4
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Цитата:
ACROS:
В интернете показывают ролики как работают эти заводы в Европах - тихо, чисто, не воняет и самое главное - перерабатывает мусор. Говорят - там, это супер-ВЫГОДНЫЙ бизнес.


....в Европах на перерабатывающих заводах в основном работают из восточной Европе,ещё тогда на заре эммиграции работал наш брат,сейчас уже другой контингент и насколько я знаю там не высокая оплата стоять на конвеере и сортировать мусор.Полторашка стоит 25 центов бутылка из под пива 8 центов,для стекла, бумаги и вещей,специальные контейнеры,вообще ты был должен знать,мебель и электро товары по крайней мере у нас один раз в год забирают бесплатно идёшь в администрацию даёщь заявку выносишь, приезжает мусорка всё это прессует,могут забрать восточные жители Европы к примеру украинцы что понравится.....
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4446
Re: Переработка ТБО, Иловая гора и очистка водоемов - О чем...
Отправлено: 30.03.24 - 21:29
#5
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По поводу этих БЕЗОБРАЗНЫХ и вечно ВОНЮЧИХ полигонов ТБО: - нельзя ли областному акиму на деньги области приобрести какой нибудь ( и не один) самый современный мусороперерабатывающий завод в Европе и что бы эти шведы приехали и сами установили и сами поработали пару лет.В интернете показывают ролики как работают эти заводы в Европах - тихо, чисто, не воняет и самое главное - перерабатывает мусор. Говорят - там, это супер-ВЫГОДНЫЙ бизнес.

Мусоросжигающей установке нужен постоянно большой объем образования горючих отходов. Просто переработать накопленное, а потом работать периодически - никто не согласится. Как вариант - установить между городами Рудный и Костанай, но перевозка сводит прибыль на нет...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22975
Переработка ТБО, Иловая гора и очистка водоемов - О чем говорили на экологическом брифинге в Костанае
Отправлено: 30.03.24 - 21:42
#6
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Цитата:
bgb:
нельзя ли областному акиму на деньги области приобрести какой нибудь

Какой нибудь уже приобрели - стоит нафиг никому не нужен, под открытым небом в затоболовке :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22975
Переработка ТБО, Иловая гора и очистка водоемов - О чем говорили на экологическом брифинге в Костанае
Отправлено: 30.03.24 - 21:48
#7
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Цитата:
bgb:
самый современный мусороперерабатывающий завод в Европе и что бы эти шведы приехали и сами установили и сами поработали пару лет.

Без штанов останетесь. Там цены просто космос. Простейший Шреддер триста штук баксов, линия хаммермила - лям баксов. Это не считая сжигания, мойки, прессов, конвейеров, магнитных экстракторов и на токах Фуко для аллюминия. Хотя, мечтать то вам никто не запрещает...
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4446
Переработка ТБО, Иловая гора и очистка водоемов - О чем говорили на экологическом брифинге в Костанае
Отправлено: 16.04.24 - 23:53
#8
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Цитата:
maxsaf:
bgb: нельзя ли областному акиму на деньги области приобрести какой нибудь

Цитата:
maxsaf:
bgb: самый современный мусороперерабатывающий завод в Европе и что бы эти шведы приехали и сами установили и сами поработали пару лет.

Почему ссылка на меня?
Это ACROSа высказывание.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22975
Переработка ТБО, Иловая гора и очистка водоемов - О чем говорили на экологическом брифинге в Костанае
Отправлено: 17.04.24 - 00:57
#9
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Цитата:
bgb:
Почему ссылка на меня? Это ACROSа высказывание.

Потому что вы со своей стороны вообще не потрудились сделать цитирование правильно :lol:
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