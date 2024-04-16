Отправлено: - 18:35

С 20 апреля все автобусы будут открывать для входа переднюю дверь и оплачивать проезд нужно сразу.

Цитата:Вот дурачье!!!! Решить проблему можно проще - вспомните такую должность, как кондуктор. И все! Проблема решена.Вот этот дядя в костюме пробовал под дождём постоять у открытой передней двери в очереди чтобы попасть в крохотулечный автобус? Сомневаюсь...В нормальных, ЦИВИЛИЗОВАННЫХ условиях как делается - пришёл автобус, открылись сразу все двери, все,кому надо- вышли, зашли новые пассажиры, к ним подходит кондуктор (с валидатором например) ,проходит оплата и все. Каждый сделал свое - водитель ведёт автобус (не отвлекаясь на валидатор и толпу на входе-выходе), пассажиры платят, кондуктор проводит оплатуПлюс- это же ещё и рабочие места...