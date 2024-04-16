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≡ "Деньги - вперед!" - О мерах против "зайцев" в автобусах рассказали в отделе ЖКХ Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49009
"Деньги - вперед!" - О мерах против "зайцев" в автобусах рассказали в отделе ЖКХ Костаная
Отправлено: 16.04.24 - 17:13
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Изменения в системе оплаты проезда будут введены на всех городских маршрутах 20 апреля. Об этом сообщил на брифинге заведующий сектором пассажирского транспорта и автомобильных дорог отдела ЖКХ Костаная Нурдаулет БЕЙСЕНОВ.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3333
Re: "Деньги - вперед!" - О мерах против...
Отправлено: 16.04.24 - 17:13
#1
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//на этой неделке сообщали// - наймите на сайт корректора!
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
717
Re: "Деньги - вперед!" - О мерах против...
Отправлено: 16.04.24 - 18:35
#2
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Цитата:
С 20 апреля все автобусы будут открывать для входа переднюю дверь и оплачивать проезд нужно сразу.

Вот дурачье!!!! Решить проблему можно проще - вспомните такую должность, как кондуктор. И все! Проблема решена.
Вот этот дядя в костюме пробовал под дождём постоять у открытой передней двери в очереди чтобы попасть в крохотулечный автобус? Сомневаюсь...
В нормальных, ЦИВИЛИЗОВАННЫХ условиях как делается - пришёл автобус, открылись сразу все двери, все,кому надо- вышли, зашли новые пассажиры, к ним подходит кондуктор (с валидатором например) ,проходит оплата и все. Каждый сделал свое - водитель ведёт автобус (не отвлекаясь на валидатор и толпу на входе-выходе), пассажиры платят, кондуктор проводит оплату
Плюс- это же ещё и рабочие места...
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1112
Re: "Деньги - вперед!" - О мерах против...
Отправлено: 16.04.24 - 21:34
#3
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Цитата:
vofkakst:
В нормальных, ЦИВИЛИЗОВАННЫХ условиях как делается - пришёл автобус, открылись сразу все двери, все,кому надо- вышли, зашли новые пассажиры, к ним подходит кондуктор (с валидатором например) ,проходит оплата и


....не знаю как в ЦИВИЛИЗОВАННЫХ условиях как делается а в нашем городе заходишь в автобус через переднию дверь показываешь проездной или оплачиваешь наличкой и спокойно едишь..
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