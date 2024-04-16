Изменения в системе оплаты проезда будут введены на всех городских маршрутах 20 апреля. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщил на брифинге заведующий сектором пассажирского транспорта и автомобильных дорог отдела ЖКХ Костаная Нурдаулет БЕЙСЕНОВ.

Фото из архива "НГ"

В чём проблема?

Пассажиры заходят в автобус через заднюю дверь и оплачивают проезд на выходе через переднюю. Безбилетники либо выходят через заднюю дверь, чтобы не пересекаться с водителем, либо пользуются медлительностью POS-терминалов. Внимательные пассажиры могли заметить: некоторые валидаторы с задержкой оповещают о том, что оплата по карте не прошла. Раньше недовольный крик аппарата, не получившего цифровые деньги, звучал сразу после прикладывания карты. Так же моментально звучала и мелодия успешно прошедшей оплаты.

Сейчас у недобросовестного пассажира есть фора на то, чтобы выйти из автобуса и уйти достаточно далеко - при прикладывании даже заблокированной или «пустой» карты экран валидатора 15 секунд показывает надпись «идёт обработка...» и только потом загорается красным. Впрочем, читатели «НГ» под постом об этом брифинге на нашей странице в Telegram шутят, что даже так водители умудряются догонять зайцев.

Как отметил Бейсенов, сейчас контролёры не могут проверить оплату проезда, потому что пассажиры сразу покидают автобус.

Что изменится?

С 20 апреля все автобусы будут открывать для входа переднюю дверь и оплачивать проезд нужно сразу. Контролёры смогут проверить факт оплаты.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА

- Будет увеличен штат контролёров ТОО «Alempay» с 5 до 20 человек. Они будут совместно с правоохранительными органами проводить рейдовые мероприятия, - сообщил Бейсенов.

Как быть с колясками: инвалидными и детскими? Для них же нужен широкий задний вход.

- Лица с ограниченными возможностями смогут производить посадку в автобус через заднюю дверь, с помощью пандуса, при его наличии.

Что ждёт безбилетников?

- Согласно ч. 2 ст. 622 КоАП РК, пассажир будет оштрафован на 2 МРП (7 384 тенге).

Оплата на входе - не такое уж и новшество. Маршруты №№ 27 и 24 уже несколько лет ее практикуют. Но остальные перевозчики не захотели последовать этому примеру. Их акимат намерен стимулировать.

- Для безопасности пассажиров и жителей города и недопущения аварийных ситуаций на дорогах города принято решение выплачивать субсидии за пройденные рейсы. Ранее субсидии оплачивались за каждого перевезённого пассажира, - отметил Бейсенов. И добавил, что изменения в системе оплаты проезда могут повлиять на его стоимость: - Вся оплата проезда ложится на стоимость тарифа. Если пассажиропоток маленький, расчётный тариф увеличивается. В данном случае будет более прозрачный пассажиропоток, число оплаченных проездов увеличится, что повлияет на расчётный тариф.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА

Корреспондент «НГ» спросил о ежегодном запуске маршрутов к садоводческим обществам «Весна» и «Железобетонщик».

- Маршрут запускается с 16 апреля, с началом дачного сезона. Пока ещё нет потепления, автобусы будут ходить по выходным, - ответил Нурдаулет Бейсенов.

Горожане на этой неделе сообщали о том, что система берет плату за несколько пассажиров при оплате одного. Спикер отметил, что раньше были трудности с возвратом этих средств, а сейчас таких проблем нет:

- В случае сбоев и списания лишних средств писать заявления или подтверждать факт снятия нет необходимости - средства возвращаются на счёт пассажира сразу после устранения неполадок.

Сейчас в Костанае на линии выходят 296 автобусов. В апреле ТОО «ТуристТрансСервис» выпустит на свои маршруты еще 7 новых машин.