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≡ Платите 40 000 в год и будет вам газ - Фасадный трубопровод стал причиной конфликта между ОСИ и чиновниками в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49004
Платите 40 000 в год и будет вам газ - Фасадный трубопровод стал причиной конфликта между ОСИ и чиновниками в Костанае
Отправлено: 16.04.24 - 09:49
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Многоквартирный жилой дом № 1 в 84 квартале микрорайона Кунай сдали в эксплуатацию в 2022 году. В течение полгода должны были запустить в нем газ, но жильцы ждут это благо цивилизации до сих пор. Причина - в юридических коллизиях, которые, скорее всего, доведут местную ОСИ до суда с акиматом города. И в такой ситуации может оказаться любая многоэтажка - как новая, так и старая.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6841
Re: Платите 40 000 в год и будет вам газ - Фасадный трубопровод...
Отправлено: 16.04.24 - 09:49
#1
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Похоже между монополистом в лице аймак и оси затерся посредник, который тоже хочет кушать ничего не делая,при этом отдел строительства делает выпученные глаза как будто ничего не знает
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п
§ пешеход
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
18.08.16
Сообщений:
176
Re: Платите 40 000 в год и будет вам газ - Фасадный трубопровод...
Отправлено: 16.04.24 - 09:58
#2
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Потребитель платит за газ, который к нему дошел по трубам,который дошел к нему под землёй, над землёй, по морю, не важно как. Почему он должен платить за обслуживание этих труб,задвижек и кранов если это должно входить в стоимость газа. Раньше не было таких проблем, даже за проверки труб и газовых плит не платили, а сейчас наиздавали приказов, лишь бы содрать с потребителя.Обслудивание труб это соответственно расходы, так и поуменьшить свои аппетиты нужно господа газовики, а не проталкивать свои хотелки через нормативные акты.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
716
Re: Платите 40 000 в год и будет вам газ - Фасадный трубопровод...
Отправлено: 16.04.24 - 10:02
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
посредник, который тоже хочет кушать ничего не делая,при

Во мноооогих сферах есть такие посредники.
Как-то доводилось платить за телефон в казахтелекоме через казахтелекомовский терминал - так терминал ещё и комиссию брал. Я несколько месяцев писал в казахтелеком, но ответа так и не получил (естественно, суть вопроса была не в сумме, а в самом факте комиссии)

Цитата:
пешеход:
поуменьшить свои аппетиты

Может быть, это- звоночек для обращения в антикор или прокуратуру?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1807
Re: Платите 40 000 в год и будет вам газ - Фасадный трубопровод...
Отправлено: 16.04.24 - 10:34
#4
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Цитата:
- Мы категорически не согласны с теми условиями, что навязывает нам отдел строительства, - отмечает она. - Это же не просто какая-то филькина грамота,

Источник:
Граница раздела эксплуатационной ответственности,это входная задвижка! Как и с Костанай Су, КТЭК, КЭЦ. Будьте добры брать на обслуживание, заключать ДОГОВОР с организацией как РКЦу- РБК. у которых есть лицензия. От халявы должны отходить!
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
979
Re: Платите 40 000 в год и будет вам газ - Фасадный трубопровод...
Отправлено: 16.04.24 - 11:47
#5
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Газовщики любят себя... Частный дом, для поверки газового счетчика, нужно закрыть кран, который на доме, снять счетчик... Так они даже за закрытие - открытие крана деньги берут, хотя его повернуть я и сам могу :-(
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Ж
§ Житель КСК
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
53
Re: Платите 40 000 в год и будет вам газ - Фасадный трубопровод...
Отправлено: 16.04.24 - 12:01
#6
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Я не знаток закона в этой части. Но если мыслить логически, то должен быть акт разграничения газопровода. И чьё имущество тот его обслуживает. Но самое главное нужно выяснить в тарифе на газ сидит обслуживание фасадного газопровода.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1228
Re: Платите 40 000 в год и будет вам газ - Фасадный трубопровод...
Отправлено: 16.04.24 - 12:23
#7
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Трнсаймвку сколько не плати все равно будет мало. За внутри подъездные трубы платили а никакого там обслуживания никогда не видели. В частном доме тоже плачу и за внутренний и за наружный, а за три года никого не видел ни разу! Платить надо за выполненную работу, а не за мифическое техобслуживание.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1807
Re: Платите 40 000 в год и будет вам газ - Фасадный трубопровод...
Отправлено: 16.04.24 - 14:21
#8
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Цитата:
Дантист:
Трнсаймвку сколько не плати все равно будет мало. За внутри подъездные трубы платили а никакого там обслуживания никогда не видели.

А квитанцию за оплату в «КазТрансГаз Аймак» можно посмотреть? Или это очередная ваша выдумка?
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