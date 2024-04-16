Отправлено: - 14:21

Дантист:

Трнсаймвку сколько не плати все равно будет мало. За внутри подъездные трубы платили а никакого там обслуживания никогда не видели.

Цитата:А квитанцию за оплату в «КазТрансГаз Аймак» можно посмотреть? Или это очередная ваша выдумка?