Re: Платите 40 000 в год и будет вам газ - Фасадный трубопровод...

Отправлено: - 09:58

Потребитель платит за газ, который к нему дошел по трубам,который дошел к нему под землёй, над землёй, по морю, не важно как. Почему он должен платить за обслуживание этих труб,задвижек и кранов если это должно входить в стоимость газа. Раньше не было таких проблем, даже за проверки труб и газовых плит не платили, а сейчас наиздавали приказов, лишь бы содрать с потребителя.Обслудивание труб это соответственно расходы, так и поуменьшить свои аппетиты нужно господа газовики, а не проталкивать свои хотелки через нормативные акты.