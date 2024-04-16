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Платите 40 000 в год и будет вам газ - Фасадный трубопровод стал причиной конфликта между ОСИ и чиновниками в Костанае
Платите 40 000 в год и будет вам газ - Фасадный трубопровод стал причиной конфликта между ОСИ и чиновниками в Костанае
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