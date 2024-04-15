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- Угроза была связана с тем, что Галкин не выяснял происхождение денег, которые к нему поступали от клиентов для обмена на криптовалюту, - пояснил судья. - Поступающие к нему деньги могли быть нажиты преступным путем.