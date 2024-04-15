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≡ "Представлял угрозу финансовой безопасности страны" - Приговор по делу Дениса Галкина вынесли в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49003
"Представлял угрозу финансовой безопасности страны" - Приговор по делу Дениса Галкина вынесли в суде Костаная
Отправлено: 15.04.24 - 11:10
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- Угроза была связана с тем, что Галкин не выяснял происхождение денег, которые к нему поступали от клиентов для обмена на криптовалюту, - пояснил судья. - Поступающие к нему деньги могли быть нажиты преступным путем.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22972
Re: "Представлял угрозу финансовой безопасности...
Отправлено: 16.04.24 - 04:30
#15
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Цитата:
ACROS:
И более ярда тоже конфисковали-

Не конфисковали, а озвучили невыполнимое желание... 8-)
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6841
Re: "Представлял угрозу финансовой безопасности...
Отправлено: 16.04.24 - 09:00
#16
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Кто-нибудь объяснит,как можно арестовать виртуальные деньги? Это же как обвинить в изнасиловании во время секс по телефону.
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