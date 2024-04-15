НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Два дня дождей - О погоде в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49002
Два дня дождей - О погоде в Костанайской области
Отправлено: 15.04.24 - 21:50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По прогнозам синоптиков, во вторник, 16 апреля, ночью на западе ожидается дождь, гроза, днём дожди будут идти на большей части территории области, на юге и востоке прогнозируется туман в ночные и утренние часы.
Читать новость

Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1267
Re: Два дня дождей - О погоде в Костанайской области
Отправлено: 15.04.24 - 21:50
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сильные дожди гидромет обещает с 8 апреля.
Угадает на этот раз или, как обычно, мимо? :-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 41, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 41
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS