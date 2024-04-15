По прогнозам синоптиков, во вторник, 16 апреля, ночью на западе ожидается дождь, гроза, днём дожди будут идти на большей части территории области, на юге и востоке прогнозируется туман в ночные и утренние часы. В среду, 17 апреля, ночью прогнозируется дождь, на юге и востоке - с грозой. Кроме того, на юге будет туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае в ближайшие два дня переменная облачность, дождь.

- Во вторник ночная температура ожидается 3-8 градусов теплв, на востоке будет 0°С, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём термометры покажут +11...+16°С, на юге +20°С. В среду ночью будет +2...+7°С, днём термометры покажут +138...+18°С, на юге +21°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью+3...+5°С, днём +11...+13°С. В среду: ночью +4...+6°С, днём +14...+16°С.

Во вторник ветер будет переменый южный - юго-западный скоростью 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с на западе области. В среду ожидается юго-западный - западный ветер скоростью 9-14 м/с, на севере, западе и востоке усиления до 15-20 м/с.