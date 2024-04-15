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"Надо им чем-то помочь" - Работу волонтеров по спасению животных от паводка прокомментировал аким Костаная
"Надо им чем-то помочь" - Работу волонтеров по спасению животных от паводка прокомментировал аким Костаная
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