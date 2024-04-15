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≡ "Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в районе Колесных рядов предложил аким Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48998
"Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в районе Колесных рядов предложил аким Костаная
Отправлено: 15.04.24 - 12:30
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По словам акима, под выкуп и снос могут попасть больше сотни домов. Марат Жундубаев запретил своим подчиненным выдавать разрешения на строительство жилых домов в этом районе. "Никто там ничего строить не будет" - подчеркнул он.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1266
Re: "Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в...
Отправлено: 15.04.24 - 12:30
#1
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"Нобудем" разделить надо. Но будем.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1266
Re: "Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в...
Отправлено: 15.04.24 - 12:31
#2
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Сменится аким и на месте будущего парка снова начнут вырубать деревья и строить что-нибудь...
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
714
Re: "Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в...
Отправлено: 15.04.24 - 12:51
#3
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У людей свои дома, огороды, хозяйства. Акимату только одно - выкупить-снести-выселить.
Ну хоть в этот раз прикрыто благими намерениями. Но сносить вышестоящие районы наримановки думаю мы не дадим.
Нужно инициировать сбор подписей против этих ПДП и генпланов.

В городе есть где строить. Расширяйте город, тяните новые коммуникации. Зачем выселять людей, десятилетиями живущих в своих домах? Чиновники- это люди приходящие. Пришли, росчерком пера дади добро, получили откат- и в забвение. А люди, простые люди, вынуждены страдать и пожинать плоды временных "слуг" народа.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37656
"Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в районе Колесных рядов предложил аким Костаная
Отправлено: 15.04.24 - 14:38
#4
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Ну там вроде бы много старых домов, многим повезет.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15662
"Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в районе Колесных рядов предложил аким Костаная
Отправлено: 15.04.24 - 14:54
#5
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Цитата:
vofkakst:
У людей свои дома, огороды, хозяйства. Акимату только одно - выкупить-снести-выселить.

Им деньги дадут за их дома,хозяйства и всё остальное
По сути купят их участки которые и так надо восстанавливать
Цитата:
vofkakst:
В городе есть где строить. Расширяйте город, тяните новые коммуникации. Зачем выселять людей, десятилетиями живущих в своих домах

Потомучто там жить уже не возможно
Затопило и не факт что ещё раз не затопит
Цитата:
vofkakst:
Чиновники- это люди приходящие

Человек на свете тоже материя приходяще уходящая
Цитата:
vofkakst:
. А люди, простые люди, вынуждены страдать и пожинать плоды временных "слуг" народа.

Как будто люди сейчас из за акимата страдают

Паводок
Стихийное бедствие
Если бы там ураган прошел они бы тоже ныли что акимат виноват и пусть выплачивает?

Я вообще выступаю за капитализм
Страхуйте свое имущество и требуй потом с банка выплаты
Государство не страховое общество
Людям у кого квартиры горят никто же не возмещает ущерб почему-то

[Исправлено: abaika95, 15.04.2024 - 15:55]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1805
Re: "Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в...
Отправлено: 15.04.24 - 15:05
#6
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Цитата:
Выкупить дома и землю в районе Колесных рядов предложил аким Костаная

Источник:

И настучать по жбану коммунякам которые дали разрешение на строительство в подтопляемой зоне
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
714
Re: "Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в...
Отправлено: 15.04.24 - 15:16
#7
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Цитата:
abaika95:
Как будто люди сейчас из за акимата страдают

Не надо цепляться за что-то олно.
Выше - смысл...
Но сносить вышестоящие районы наримановки думаю мы не дадим.Нужно инициировать сбор подписей против этих ПДП и генпланов.

Читайте не отдельными фразами
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
714
Re: "Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в...
Отправлено: 15.04.24 - 15:23
#8
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Цитата:
abaika95:
Им деньги дадут за их дома,хозяйства и всё остальное

По рыночным (выгодным ТОЛЬКО для акимата) ценам.
А при переезде - оформление документов, ремонт и все такое. Это кто-то учитывает? Нет.
То что не подлежит восстановлению - вопрос один.
Жилые массивы сносить (пусть это и частный сектор) это вопрос второй.
И снос районов в которых люди живут своей (теперь уже тревожной) жизнью - мне видится вообще нарушением права, данного жителям конституцией РК
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