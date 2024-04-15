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≡ Мост треснул возле поселка Дамды в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48997
Мост треснул возле поселка Дамды в Костанайской области
Отправлено: 15.04.24 - 12:35
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Из-за образовавшейся трещины существует угроза разрушения моста в Наурзумском районе, сообщает департамент полиции региона. В связи с этим было принято решение о закрытии движения по мосту для всех видов транспорта.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1265
Re: Мост треснул возле поселка Дамды в Костанайской области
Отправлено: 15.04.24 - 12:35
#1
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В каком году и кто этот мост построил?
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