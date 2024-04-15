Мост треснул возле поселка Дамды в Костанайской области
15 апреля 2024, 10:29 | Происшествия
Из-за образовавшейся трещины существует угроза разрушения моста в Наурзумском районе, сообщает департамент полиции региона. В связи с этим было принято решение о закрытии движения по мосту для всех видов транспорта.
Объезд предусмотрен через автодорогу республиканского значения А-16 «Жезказган-Петропавловск».
- Просим отнестись с пониманием! Заблаговременно выстраивайте маршруты движения и следите за официальной информацией, - отметили в ведомстве.
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