Из-за образовавшейся трещины существует угроза разрушения моста в Наурзумском районе, сообщает департамент полиции региона. В связи с этим было принято решение о закрытии движения по мосту для всех видов транспорта.

Объезд предусмотрен через автодорогу республиканского значения А-16 «Жезказган-Петропавловск».

- Просим отнестись с пониманием! Заблаговременно выстраивайте маршруты движения и следите за официальной информацией, - отметили в ведомстве.