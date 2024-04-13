Отправлено: - 11:49

ZanoZOV:

У вас так же люди живут как например у Князева в Алтынсарино?

[Исправлено: ACROS, 15.04.2024 - 12:58]

Цитата:Там местных почти не осталось- все приезжие, из разваленных в округе совхозов- большинство местных почему то разбежались. Князев - великий человек, Герой Труда- нам до него как до звезды.У меня всего 5 человек на 4 500 га и мои живут лучше чем у него. Все работают у меня по 25-15 лет. Текучести практически НЕТ. У всех авто, скота по 20-15 голов.Я не швыряю, мне они с неба не падают: - я не асфальтовый, я с этого посёлка, я тут живу, я тут работаю, я каждый день встречаюсь с односельчанами, я помогаю пенсионерам, я зимой от снега улицы очищаю и прочие хоз.дела делаю.А, деревня у нас - разваленная- что есть то есть. В основном - жители были - дети и внуки приехавших на целину и репатриированные. Немцы рванули в конце 90-х на ПМЖ в фатерленд; русские - в Россию-матушку; украинцы- в незалежную; дома толком не продали; братья с кавказа- разобрали их на стройматериалы - вот и выглядит посёлок разбомбленным.Почему СРАНЫЙ: - потому что лет двадцать назад один из очередных акимов обозвал нас, именно ГЛАВ крестьянских хозяйств- сраными фермерами.