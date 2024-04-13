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Первые выплаты получили пострадавшие от паводка жители Костаная. Куда и с какими документами обращаться?
Первые выплаты получили пострадавшие от паводка жители Костаная. Куда и с какими документами обращаться?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48997
Первые выплаты получили пострадавшие от паводка жители Костаная. Куда и с какими документами обращаться?
Отправлено: 13.04.24 - 17:18
Специальная комиссия по оценке и возмещению материального ущерба начала свою работу с 8 апреля. Для получения социальной помощи за 5 дней обратилось 813 человек, а для возмещения материального ущерба 544 человек. Уже произведены единовременные социальные выплаты 30 пострадавшим в размере 7,7 млн.тенге.
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Re: Первые выплаты получили пострадавшие от паводка жители...
Отправлено: 13.04.24 - 17:18
По поводу оказания помощи пострадавшим: - какой бы не был скандально известным Моргенштерн, что бы о нём ни писали, тем не менее ( как пишут в СМИ) он (его фонд) отправил целую фуру гуманитарной помощи пострадавшим от непрофессионализма властей при паводке в Костанае и целых 15 фур в г.Орск тоже пострадавшим гражданам в результате таких же непрофессиональных действий властей при паводке.
А, где голос наших так называемых звёзд эстрады, почему они МОЛЧАТ( кроме Димаша): почему не проведут сборный благотворительный концерт в Астане с крутыми билетами и не перечислять пострадавшим от паводка людям ? Это же и ихние почитатели.
Что такое смешное перечисление по 100 000 тенге, при их гонорарах: - курам на смех. Это один поход за продуктами в Астыкжан.
Я, какой то сранный фермер из глубинки, и то каждый год перечисляю на благотворительность ( религию, спорт, культуру, образование) по 4-5 лямов, несмотря на то есть или нет у меня урожая.
До омерзения противно смотреть ихние самолюбование в соцсетях, где они демонстрируют свои шубы, драгоценности, авто, дома, как они отдыхают и прочие личные телодвижения на десятки миллионов тенге.
Хотя бы кто нибудь из них выступил в соцсетях и приободрил пострадавших.
А, где голос наших так называемых звёзд эстрады, почему они МОЛЧАТ( кроме Димаша): почему не проведут сборный благотворительный концерт в Астане с крутыми билетами и не перечислять пострадавшим от паводка людям ? Это же и ихние почитатели.
Что такое смешное перечисление по 100 000 тенге, при их гонорарах: - курам на смех. Это один поход за продуктами в Астыкжан.
Я, какой то сранный фермер из глубинки, и то каждый год перечисляю на благотворительность ( религию, спорт, культуру, образование) по 4-5 лямов, несмотря на то есть или нет у меня урожая.
До омерзения противно смотреть ихние самолюбование в соцсетях, где они демонстрируют свои шубы, драгоценности, авто, дома, как они отдыхают и прочие личные телодвижения на десятки миллионов тенге.
Хотя бы кто нибудь из них выступил в соцсетях и приободрил пострадавших.
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 299
Re: Первые выплаты получили пострадавшие от паводка жители...
Отправлено: 13.04.24 - 18:35
Цитата:
Ориентируясь на Запад, где так любят тусить и шопить данные господа, нам пора вводить налог на роскошь. Не хотят делиться - значит надо заставить поделиться.
ACROS:
До омерзения противно смотреть ихние самолюбование в соцсетях, где они демонстрируют свои шубы, драгоценности, авто, дома, как они отдыхают и прочие личные телодвижения на десятки миллионов тенге
До омерзения противно смотреть ихние самолюбование в соцсетях, где они демонстрируют свои шубы, драгоценности, авто, дома, как они отдыхают и прочие личные телодвижения на десятки миллионов тенге
Ориентируясь на Запад, где так любят тусить и шопить данные господа, нам пора вводить налог на роскошь. Не хотят делиться - значит надо заставить поделиться.
Первые выплаты получили пострадавшие от паводка жители Костаная. Куда и с какими документами обращаться?
Отправлено: 13.04.24 - 20:55
Цитата:
У них же - основной заработок- не концертная деятельность, а той бизнес, где гонорары с шестью нулями выплачиваются в конвертах.
mks2703:
значит надо заставить поделиться.
значит надо заставить поделиться.
У них же - основной заработок- не концертная деятельность, а той бизнес, где гонорары с шестью нулями выплачиваются в конвертах.
Z
(Пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 35
Re: Первые выплаты получили пострадавшие от паводка жители...
Отправлено: 14.04.24 - 15:50
(Я, какой то сранный фермер из глубинки, и то каждый год перечисляю на благотворительность ( религию, спорт, культуру, образование) по 4-5 лямов, несмотря на то есть или нет у меня урожая.) А что скажут ваши механизаторы доярки кузнецы электрики??? Те кто создаёт своим трудом эти лямы благотворительности, Живут ли они в достатке? Я покатался по области, и не могу сказать что с этим порядок! Хотелось бы их послушать. У вас так же люди живут как например у Князева в Алтынсарино? Можете видеом поделится как процветает деревня, где какой то сра.... фермер на благотворительность швыряет по несклько лямов??? И даже не смотря на неурожай! У вас что свой ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК? Или как?
Первые выплаты получили пострадавшие от паводка жители Костаная. Куда и с какими документами обращаться?
Отправлено: 15.04.24 - 11:49
Цитата:
Там местных почти не осталось- все приезжие, из разваленных в округе совхозов- большинство местных почему то разбежались. Князев - великий человек, Герой Труда- нам до него как до звезды.
У меня всего 5 человек на 4 500 га и мои живут лучше чем у него. Все работают у меня по 25-15 лет. Текучести практически НЕТ. У всех авто, скота по 20-15 голов.
Я не швыряю, мне они с неба не падают: - я не асфальтовый, я с этого посёлка, я тут живу, я тут работаю, я каждый день встречаюсь с односельчанами, я помогаю пенсионерам, я зимой от снега улицы очищаю и прочие хоз.дела делаю.
А, деревня у нас - разваленная- что есть то есть. В основном - жители были - дети и внуки приехавших на целину и репатриированные. Немцы рванули в конце 90-х на ПМЖ в фатерленд; русские - в Россию-матушку; украинцы- в незалежную; дома толком не продали; братья с кавказа- разобрали их на стройматериалы - вот и выглядит посёлок разбомбленным.
Почему СРАНЫЙ: - потому что лет двадцать назад один из очередных акимов обозвал нас, именно ГЛАВ крестьянских хозяйств- сраными фермерами.
[Исправлено: ACROS, 15.04.2024 - 12:58]
ZanoZOV:
У вас так же люди живут как например у Князева в Алтынсарино?
У вас так же люди живут как например у Князева в Алтынсарино?
Там местных почти не осталось- все приезжие, из разваленных в округе совхозов- большинство местных почему то разбежались. Князев - великий человек, Герой Труда- нам до него как до звезды.
У меня всего 5 человек на 4 500 га и мои живут лучше чем у него. Все работают у меня по 25-15 лет. Текучести практически НЕТ. У всех авто, скота по 20-15 голов.
Я не швыряю, мне они с неба не падают: - я не асфальтовый, я с этого посёлка, я тут живу, я тут работаю, я каждый день встречаюсь с односельчанами, я помогаю пенсионерам, я зимой от снега улицы очищаю и прочие хоз.дела делаю.
А, деревня у нас - разваленная- что есть то есть. В основном - жители были - дети и внуки приехавших на целину и репатриированные. Немцы рванули в конце 90-х на ПМЖ в фатерленд; русские - в Россию-матушку; украинцы- в незалежную; дома толком не продали; братья с кавказа- разобрали их на стройматериалы - вот и выглядит посёлок разбомбленным.
Почему СРАНЫЙ: - потому что лет двадцать назад один из очередных акимов обозвал нас, именно ГЛАВ крестьянских хозяйств- сраными фермерами.
[Исправлено: ACROS, 15.04.2024 - 12:58]
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