Специальная комиссия по оценке и возмещению материального ущерба начала свою работу с 8 апреля. Для получения социальной помощи за 5 дней обратилось 813 человек, а для возмещения материального ущерба 544 человек. Уже произведены единовременные социальные выплаты 30 пострадавшим в размере 7,7 млн тенге. Об этом сообщили в прес-службе акима Костаная.

Фото Ксении РЕБИК

- Отметим, что граждане, которые понесли материальный ущерб, должны в течение 30 календарных дней с объявления режима ЧС предоставить в акимат города (Пушкина 98, 107 кабинет с 09-00 до 18-30 часов, без обеденного перерыва) заявление о возмещении вреда, - рассказалив пресс-службе акима. - При этом необходимо приложить копию удостоверения личности и номер лицевого счета, а также все правоустанавливающие документы, либо другие документы, подтверждающие владение пострадавшим от паводка имуществом.

Заявление для получения единовременной социальной помощи можно также подать через egov.kz либо обратиться в Отдел занятости и социальных программ акимата Костаная (Касымханова 36, 2 кабинет с 09-00 до 17-30 часов без обеденного перерыва).

Заявления принимаются только от владельцев имущества или законных представителей.

Важно отметить, что граждане, чье имущество находится на территории Костанайского района, но имеющие прописку в Костанае, подать заявление на получение социальной помощи могут только по месту регистрации, то есть в акимат города, при этом заявление на возмещение материального ущерба необходимо подать в акимат Костанайского района, то есть по месту нахождения имущества.

Вместе с тем, с 12 апреля специализированными независимыми организациями начато техническое обследование пострадавшего имущества, согласно поданным заявлениям. Членами комиссии ведется работа по проверке документов на полноту и достоверность. После получения заключения о техническом обследовании, члены комиссии начнут проводить оценку имущества с выездом на место.