Re: "Представлял угрозу финансовой безопасности...

Отправлено: - 11:10

Мои прогнозы несколько не оправдались. Был уверен, что получит 2,5 - 3 года реального срока. И именно из-за создания этой самой "угрозы финансовой безопасности страны". Случай такой в стране не первый, практика уже сформировалась.